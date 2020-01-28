На місці авіакатастрофи в Афганістані знайшли тіла американських військових
Вранці 27 січня в центральній провінції Афганістану розбився військовий літак. США уже забрали тіла 2 військовослужбовців із місця аварії літака.
Представник Міністерства оборони США розповів, що на борту літака Bombardier E-11A більше нікого не було, повідомляє Associated Press.
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За словами анонімного співрозмовника, Талібан, який раніше заявив про американське походження літака, не чинив опору американським військовим, які обстежували місце аварії.
Окрім того, ознак збиття E-11A немає, хоча раніше ЗМІ повідомляли, що Талібан начебто взяв на себе відповідальність за аварію.
Авіакатастрофа в Афганістані: що відомо
- Літак розбився вранці 27 січня в провінції Газні у центральній частині Афганістану, що контролюється талібами.
- Точну інформацію про те, кому належало судно, довго не називали. Згодом з’являлась навіть інформація про те, що впав пасажирський літак з 83 людьми на борту. Місцеві ЗМІ заявляли – розбився літак державної компанії Ariana Afghan Airlines.
- Потім у самій авіакомпанії цю інформацію спростували.
- За кілька годин з'явилася інша версія – в Афганістані розбився американський військовий борт. Її поширили таліби і відразу додали: за цим стоять вони. Ісламісти передали: серед загиблих – кілька офіцерів і солдатів американської армії.
- Ввечері 27 січня американська сторона підтвердила цей факт, проте залишається небагатослівною.
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