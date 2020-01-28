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      На місці авіакатастрофи в Афганістані знайшли тіла американських військових

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      Місце авіакатастрофи літака в Афганістані / apnews.com

      Вранці 27 січня в центральній провінції Афганістану розбився військовий літак. США уже забрали тіла 2 військовослужбовців із місця аварії літака.

      Представник Міністерства оборони США розповів, що на борту літака Bombardier E-11A більше нікого не було, повідомляє Associated Press.

      Важливо: Авіакатастрофа в Афганістані: з’явилося відео палаючого літака

      За словами анонімного співрозмовника, Талібан, який раніше заявив про американське походження літака, не чинив опору американським військовим, які обстежували місце аварії.

      Окрім того, ознак збиття E-11A немає, хоча раніше ЗМІ повідомляли, що Талібан начебто взяв на себе відповідальність за аварію.

      Авіакатастрофа в Афганістані: що відомо

      • Літак розбився вранці 27 січня в провінції Газні у центральній частині Афганістану, що контролюється талібами.
      • Точну інформацію про те, кому належало судно, довго не називали. Згодом з’являлась навіть інформація про те, що впав пасажирський літак з 83 людьми на борту. Місцеві ЗМІ заявляли – розбився літак державної компанії Ariana Afghan Airlines.
      • Потім у самій авіакомпанії цю інформацію спростували.
      • За кілька годин з'явилася інша версія – в Афганістані розбився американський військовий борт. Її поширили таліби і відразу додали: за цим стоять вони. Ісламісти передали: серед загиблих – кілька офіцерів і солдатів американської армії.
      • Ввечері 27 січня американська сторона підтвердила цей факт, проте залишається небагатослівною.
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Авіакатастрофа в Афганістані авіація Новини США Жертви Афганістан Аварії та ДТП Талібан
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