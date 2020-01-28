На місці авіакатастрофи в Афганістані знайшли тіла американських військових

Вранці 27 січня в центральній провінції Афганістану розбився військовий літак. США уже забрали тіла 2 військовослужбовців із місця аварії літака.

Представник Міністерства оборони США розповів, що на борту літака Bombardier E-11A більше нікого не було, повідомляє Associated Press.

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За словами анонімного співрозмовника, Талібан, який раніше заявив про американське походження літака, не чинив опору американським військовим, які обстежували місце аварії.

Окрім того, ознак збиття E-11A немає, хоча раніше ЗМІ повідомляли, що Талібан начебто взяв на себе відповідальність за аварію.

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