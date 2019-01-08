На многоэтажке в Киеве установили солнечную электростанцию: чем уникален дом

Многоквартирный жилой дом на улице Бажана в Киеве облицевали солнечными панелями общей мощностью 30 кВт.

Работами по обустройству энергоэффективного дома занимается местное ОСМД "Оберег на Позняках".

Смотрите также: Солнцезависимое: как выглядит самое большое здание, работающее от солнечных панелей

Солнечные панели установили на южном фасаде высотки по улице Николая Бажана, 16.

ОСМД управляет гигантским домом на 422 квартиры, который был построен в 2003-2004 годах.

Общая отапливаемая площадь здания составляет 36 206 метров квадратных, высотность дома – от 17 до 23 этажей.

В общем на энергоэффективные мероприятия в своем доме представителям ОСМД удалось привлечь более 30 миллионов гривен. Большая часть из этой суммы будет компенсирована из государственного и местного бюджетов.



На многоэтажке на улице Бажана в Киеве установили солнечные панели

Жители должны вернуть только 6,5 миллионов гривен в течение 5 лет (под 21% годовых). По их подсчетам, это чуть больше 15 тысяч гривен за год с квартиры.



Солнечные панели на фасаде многоэтажки на улице Бажана в Киеве

Кроме установки солнечных панелей и уже привычного утепления фасадов, в доме планируют установить ветряную электростанцию, мощности которой должно хватить для обеспечения энергией тепловых насосов, которые будут принимать тепло из вентиляционных каналов дома и обеспечивать его горячей водой.

Ранее 24 канал подробно рассказывал, как утеплить жилье с помощью государства.