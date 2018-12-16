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      На оккупированном Донбассе – не менее 89 гражданских заложников, – правозащитники

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      На Донбассе - не менее 89 гражданских заложников
      На Донбассе - не менее 89 гражданских заложников / Иллюстративное фото

      По меньшей мере 89 гражданских заложников и 13 военнопленных удерживают пророссийские боевики на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Это только те люди, которых удалось идентифицировать правозащитникам.

      Об этом заявляют в правозащитной организации "Медийная инициатива за права человека".

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      Да, согласно информации, которую обнародовали в инфографике, на Луганщине оккупанты силой удерживают 6 военных и 13 гражданских. Скорее всего, этих людей удерживают в Луганском СИЗО и бывшем здании управления СБУ.

      В Донецкой области в организации насчитали 7 военнопленных и 76 гражданских заложников. Да, их могут держать в СИЗО Донецка, Макеевской исправительной колонии №32, Снежнянской исправительной колонии №127, а также в захваченном оккупационными войсками России помещении арт-центра "Изоляция".

      Как пишет "Радио Свобода", среди заложников – украинский журналист, который является автором этого СМИ, Станислав Асеев (Васин). Он находится в заключении, по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже оккупанты признали его задержание и обвинили в шпионаже в пользу Украины.

      Добавим, что 15 декабря бывшие пленные и общественные активисты провели митинг на площади Независимости с целью привлечь внимание к судьбам людей, которые сейчас силой удерживаются на неподконтрольной Украины территории.

      Напомним, последний раз обмен пленными на Донбассе между Украиной и российскими оккупационными силами состоялся в декабре 2017 года.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ заложники Обмен пленными Новости Луганска Новости Донецка Война на Донбассе Медиа
      Источник: 24 Канал
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