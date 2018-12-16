На окупованому Донбасі – щонайменше 89 цивільних заручників, – правозахисники

Щонайменше 89 цивільних заручників і 13 військовополонених утримують проросійські бойовики на непідконтрольній Україні території Донбасу. Це лише ті люди, яких вдалося ідентифікувати правозахисникам.

Про це заявляють у правозахисній організації "Медійна ініціатива за права людини".

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Так, згідно з інформацією, яку оприлюднили у інфографіці, на Луганщині окупанти силоміць утримують 6 військових та 13 цивільних. Найімовірніше, цих людей утримують у Луганському СІЗО та колишньому приміщенні управління СБУ.

​На Донеччині в організації нарахували 7 військовополонених та 76 цивільних заручників. Так, їх можуть тримати у СІЗО Донецька, Макіївській виправній колонії №32, Сніжнянській виправній колонії №127, а також у захопленому окупаційними військами Росії приміщенні арт-центру "Ізоляція".

Як пише "Радіо Свобода", серед заручників – український журналіст, який є автором цього ЗМІ, Станіслав Асєєв (Васін). Він перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше окупанти визнали його затримання й звинуватили у шпигунстві на користь України.

Додамо, що 15 грудня колишні полонені та громадські активісти провели мітинг на майдані Незалежності з метою привернути увагу до доль людей, які нині силоміць утримуються на непідконтрольній Україні території.

Нагадаємо, востаннє обмін полоненими на Донбасі між Україною і російськими окупаційними силами відбувся в грудні 2017 року.