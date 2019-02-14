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      На оккупированном Донбассе готовятся к новому "референдуму", – ІС

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      Боевики намерены провести на оккупированном Донбассе перепись населения
      Боевики намерены провести на оккупированном Донбассе перепись населения / 24 канал

      На оккупированном Донбассе пророссийские боевики в течение года планируют провести перепись населения. Такую идею оккупационная власть придумала для того, чтобы определить настроения местных жителей.

      Для этого оккупанты готовят специальные письма, сообщает "Інформаційний спротив".

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      Они будут предусматривать провокационные вопросы, а полученные данные станут базой для дальнейших внешнеполитических манипуляций Кремля и пропаганды против Украины.

      В частности, у жителей будут спрашивать "Как конфликт на Донбассе влияние на вашу жизнь?" и "Кто виноват в конфликте?".

      В ІС сообщают, что форма такой переписи очень напоминает референдум – на это указывают "особые вопросы". Да, один из них звучит "Каким вы видите будущее "ДНР", а в вариантах ответа к нему – "в составе РФ", "в составе Украины", "как независимое государство".

      Отметим, Киев разработал новую стратегию по возвращению и реинтеграции Донбасса – "Механизм малых шагов". Ее министр внутренних дел Украины Арсений Аваков озвучил во время круглого стола в Институте мира в Вашингтоне.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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