На оккупированном Донбассе готовятся к новому "референдуму", – ІС

На оккупированном Донбассе пророссийские боевики в течение года планируют провести перепись населения. Такую идею оккупационная власть придумала для того, чтобы определить настроения местных жителей.

Для этого оккупанты готовят специальные письма, сообщает "Інформаційний спротив".

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Они будут предусматривать провокационные вопросы, а полученные данные станут базой для дальнейших внешнеполитических манипуляций Кремля и пропаганды против Украины.

В частности, у жителей будут спрашивать "Как конфликт на Донбассе влияние на вашу жизнь?" и "Кто виноват в конфликте?".

В ІС сообщают, что форма такой переписи очень напоминает референдум – на это указывают "особые вопросы". Да, один из них звучит "Каким вы видите будущее "ДНР", а в вариантах ответа к нему – "в составе РФ", "в составе Украины", "как независимое государство".

Отметим, Киев разработал новую стратегию по возвращению и реинтеграции Донбасса – "Механизм малых шагов". Ее министр внутренних дел Украины Арсений Аваков озвучил во время круглого стола в Институте мира в Вашингтоне.