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      На окупованому Донбасі готуються до нового "референдуму", – ІС

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      Бойовики мають намір провести на окупованому Донбасі перепис населення
      Бойовики мають намір провести на окупованому Донбасі перепис населення / 24 канал

      На окупованому Донбасі проросійські бойовики протягом року планують провести перепис населення. Таку ідею окупаційна влада вигадала для того, аби визначити настрої місцевих жителів.

      Для цього окупанти готують спеціальні листи, повідомляє "Інформаційний спротив".

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      Вони передбачатимуть провокаційні питання, а отримані дані стануть базою для подальших зовнішньополітичних маніпуляцій Кремля і пропаганди проти України.

      Зокрема, у жителів питатимуть "Як конфлікт на Донбасі вплинув на ваше життя?" та  "Хто винен ц конфлікті?".

      В ІС повідомляють, що формою такий перепис дуже нагадує референдум – на це вказують "особливі» запитання". Так, одне із них звучить "Яким ви бачите майбутнє "ДНР", а у варіантах відповіді до нього – "у складі РФ", "в складі України", "як незалежна держава".

      Зазначимо, Київ розробив нову стратегію по поверненню та реінтеграції Донбасу – "Механізмом малих кроків". Її міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков озвучив під час круглого столу в Інституті миру у Вашингтоні.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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