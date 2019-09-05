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      На оккупированном Донбассе начались учения российских военных

      254 Читати новину українською
      Дмитрий Гуцуляк
      Дмитрий Гуцуляк / Фото из открытых источников

      На Донбассе российские военные из Ростова начали командно-штабные учения. Особое внимание уделяется применению сил и средств разведки, управления огнем артиллерийских подразделений и противовоздушной обороны.

      Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

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      По его словам, российские оккупационные войска от начала суток пять раз обстреляли позиции Объединенных сил. Боевых потерь по состоянию на 12.00 нет.

      Вместе с тем, как сказал Гуцуляк, командование ВС РФ наращивает уровень оперативной подготовки штабов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ и боевой подготовки подчиненных им подразделений.

      В частности, под общим руководством штаба южного военного округа ВС РФ (место дислокации – Ростов-на-Дону, РФ), на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях на этой неделе совершен ряд командно-штабных учений с определенным составом российских оккупационных войск,
      – сообщил Гуцуляк.

      К слову, только в течение суток 4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз обстреляли позиции ООС. Тем временем в Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы. О чем договорились – читайте здесь.

       

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      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости Украины Война на Донбассе Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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