На окупованому Донбасі почались навчання російських військових

На Донбасі російські військові з Ростова почали командно-штабні навчання. особлива увага приділяється застосуванню сил і засобів розвідки, управління вогнем артилерійських підрозділів і протиповітряної оборони.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

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За його словами, російські окупаційні війська від початку доби п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Бойових втрат станом на 12.00 немає.

Разом з тим, як сказав Гуцуляк, командування ЗС РФ нарощує рівень оперативної підготовки штабів 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ і бойової підготовки підпорядкованих їм підрозділів.

Зокрема, під загальним керівництвом штабу південного військового округу ЗС РФ (місце дислокації – Ростов-на-Дону, РФ), на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях на цьому тижні здійснена низка командно-штабних навчань з певним складом російських окупаційних військ",

– повідомив Гуцуляк.

До слова, лише упродовж доби 4 вересня збройні формування Російської Федерації 12 разів обстріляли позиції ООС. Тим часом у Мінську завершилось засідання Тристоронньої контактної групи. Про що домовились – читайте тут.