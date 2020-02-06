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      На оккупированном Донбассе по пути в Крым перевернулся автобус: есть погибшие – видео

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      Авария под Новоазовском / novosti.dn.ua

      На подконтрольной боевикам территории Донецкой области под Новоазовском перевернулся рейсовый автобус "Горловка – Севастополь". Всего в автобусе находились 29 человек, среди которых трое детей.

      Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на сепаратистские СМИ. Согласно предварительным данным, двое пассажиров погибли (мужчина и беременная женщина), еще 22 пострадали.

      Знайте больше: Сколько украинцев погибли в ДТП в 2019 году: статистика

      О причинах аварии не сообщается, но судя по опубликованному видео, автобус съехал в кювет.

      Смотрите видео с места аварии на Донетчине:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Оккупированные территории Новости Донецка
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