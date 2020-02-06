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      На окупованому Донбасі по дорозі в Крим перекинувся автобус: є загиблі – відео

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      Аварія під Новоазовськом / novosti.dn.ua

      На підконтрольній бойовикам території Донецької області під Новоазовськом перекинувся рейсовий автобус "Горлівка – Севастополь". Всього в автобусі перебувало 29 осіб, серед яких троє дітей.

      Про це повідомляють "Новини Донбасу" з посиланням на сепаратистські ЗМІ. Згідно з попередніми даними, двоє пасажирів загинули (чоловік і вагітна жінка), ще 22 постраждали.

      Знайте більше: Скільки українців загинули у ДТП у 2019 році: статистика

      Про причини аварії не повідомляється, але судячи з опублікованого відео, автобус з'їхав у кювет.

      Дивіться відео з місця аварії на Донеччині:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Донецька Окуповані території Аварії та ДТП
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