На радиостанцию Януковича положил глаз Порошенко

На информационное пространство хотят повлиять накануне выборов. Было радио команды Януковича, а может стать собственностью действующего президента. Речь идет о радио "Пятница", которое вещает на всю Украину. После Майдана радиостанция дважды меняла владельцев, однако, их всех связывали с окружением президента-беглеца.

Теперь же, убеждают активисты, на радио положили глаз из команды Петра Порошенко. Мол, на носу выборы и радиостанция, которая охватывает все областные и даже районные центры – мощный рупор для информирования.

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Нынешняя власть позволяет фактически взять под свой контроль, под контроль приближенных к ней лиц медиаресурсы Януковича. Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил народный депутат Сергей Лещенко. Речь идет о радио, что говорит на 53 частотах и охватывает все областные и некоторые районные центры Украины. Перед выборами – лакомый кусочек.



Народный депутат Сергей Лещенко



Созданное в 2011, оно вошло в холдинг UMH олигарха Сергея Курченко. Затем бенефициаром стал некий Дмитрий Крикберг, сотрудник компаний Курченко. И вот в этом году владельцев снова изменили.

Конечными бенефициарными собственниками стали Евтухов и Варламов. Это были возможно какие-то непрозрачные владельцы. Сейчас появились уже прозрачные, которых я знаю лично,

– сказал член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш.

Анатолий Евтухов еще владеет "БизнесРадиоГрупа" и "Фокус медиа", Максим Варламов – адвокат и бывший гендиректор 1 + 1.



По словам нардепа Сергея Лещенко, бенефициаров изменили не случайно. В радио завершался срок действия лицензии, ее могли не продлить из-за схем с собственниками. Поэтому окружение Януковича начало искать куда пристроить свою станцию и вышло на Евтухова. Но слухи о том, что сладкий кусок радиорынка переходит в другие руки, заставили окружение Порошенко активизироваться, утверждает нардеп.

В окружении Порошенко есть телевидение, которое называется "Прямой". Их цель сделать аналог такой в радио, так же, чтобы по радио происходили постоянно какие-то политические дебаты, дискуссии и таким образом поднимать ему рейтинг. Арбузов предлагает это отдать, с него будут снимать определенные уголовные производства. Он получит какие-то деньги, а Порошенко получит ресурс,

– рассказал нардеп от БПП Сергей Лещенко.

Активы радио, принадлежащие окружению Януковича следовало бы оштрафовать и передать в Ангентство АРМА, убежден Сергей Лещенко. Тогда же этот медиаресурс уже честно перепродадут на аукционе, а средства переведут в бюджет, утверждает нардеп. Но агентство ограничивает закон. Для этого нужны доказательства, что владельцы действительно связаны с окружением беглеца.

Доказать, что это люди из окружения Януковича у меня таких доказательств нету, и думаю вряд ли. Там работали квалифицированные юристы и вряд ли такие доказательства могут быть,

– добавил Олег Черныш.

Между тем, срок действия лицензии радиостанции завершился еще в июне. Пока Нацсовет к рассмотрению этого вопроса не дошел.

Напомним, разговоры о том, что в окружении Петра Порошенко положили глаз на телеактив Коломойского, распространяются по медиарынку уже два года. Однако Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания уже шесть раз не может собраться на заседание.