19:45
22 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
23°C 17°C
  • понеділок
    22°C 16°C
  • вівторок
    25°C 18°C
  • середа
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

На радіостанцію Януковича накинув оком Порошенко

300 Читать новость на русском

На інформаційний простір бажають повпливати напередодні виборів. Було радіо команди Януковича, а може стати власністю чинного президента. Йдеться про радіо "П'ятниця", яке мовить на всю Україну. Після Майдану радіостанція двічі змінювала власників, однак, їх усіх пов'язували з оточенням президента-втікача.

Тепер же, переконують активісти, на радіо накинули оком з команди Петра Порошенка. Мовляв, на носі вибори і радіостанція, яка охоплює всі обласні і навіть районі центри – потужний рупор для інформування.

Читайте також: Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича

Нинішня влада дозволяє фактично взяти під свій контроль, під контроль наближених до неї осіб медіаресурси Януковича. Про це на брифінгу у Верховній раді заявив народний депутат Сергій Лещенко. Йдеться про радіо, що мовить на 53 частотах і охоплює всі обласні й деякі районні центри України. Перед виборами – ласий шматочок.

Народний депутат Сергій Лещенко
Народний депутат Сергій Лещенко

Створене у 2011, воно ввійшло до холдингу UMH олігарха Сергія Курченка. Потім бенефіціаром став такий собі Дмитро Крікберг, співробітник компаній Курченка. І ось цього року власників знову змінили.

Кінцевими бенефіціарними власникамм стали Євтухов і Варламов. Це були можливо якісь непрозорі власники. Зараз з'явивилися уже прозорі, яких я знаю особисто,
– сказав член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Олег Черниш.

Анатолій Евтухов ще володіє "БізнесРадіоГрупа" і "Фокус медіа", Максим Варламов – адвокат і колишній гендиректор 1+1.

За словами нардепа Сергія Лещенка, бенефіціарів змінили не випадково. У радіо завершувався термін дії ліцензії, її могли не продовжити через схеми із власниками. Тож оточення Януковича почало шукати куди прилаштувати свою станцію і вийшло на Євтухова. Але чутки про те, що солодкий шмат радіоринку переходять у інші руки, змусили оточення Порошенка активізуватися, стверджує нардеп.

В оточенні Порошенка є телебачення, яке називається "Прямий". Їхня мета зробити аналог такий в радіо, так само, щоб по радіо відбувались постійно якісь політичні дебати, розмови і в такий спосіб піднімати йому рейтинг. Арбузов пропонує це віддати, з нього будуть знімати певні кримінальні провадження. Він отримає якісь гроші, а Порошенко отримає ресурс,
– розповів нардеп від БПП Сергій Лещенко.

Активи радіо, які належать оточенню Януковича варто було б оштрафувати і передати в Ангентство АРМА, переконаний Сергій Лещенко. Тоді ж цей медіаресурс вже чесно перепродадуть на аукціоні, а кошти переведуть до бюджету, стверджує нардеп. Та агентство обмежує закон. Для цього потрібні докази, що власники дійсно пов'язані з оточенням втікача.

Довести, що це люди з оточення Януковича в мене таких доказів нема, і думаю навряд чи. Там працювали кваліфіковані юристи і навряд чи такі докази можуть бути,
– додав Олег Черниш.

Тим часом, термін дії ліцензії радіостанції завершився ще у червні. Поки що Нацрада до розгляду цього питання не дійшла.

Нагадаємо, розмови про те, що в оточенні Петра Порошенка накинули оком на телеактив Коломойського, ширяться медіаринком вже два роки. Проте Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вже шість разів не може зібратися на засідання.

Автор: Олена Кук
Теги: Новини політики Новини України Віктор Янукович Петро Порошенко Медіа Сергій Лещенко
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Моторошні ДТП в Україні та цікаві подробиці зустрічі Путіна і Трампа – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Моторошні ДТП в Україні та цікаві подробиці зустрічі Путіна і Трампа – топ-5 відео тижня
56
Перепутье атомной энергетики Украины: можно ли отказаться от АЭС?
сьогодні, 19:12 Перепутье атомной энергетики Украины: можно ли отказаться от АЭС?
Тимур Чмерук 276
20 вещей, которые я не знал в 20 лет, но с которыми уже познакомил своих детей
сьогодні, 16:01 20 вещей, которые я не знал в 20 лет, но с которыми уже познакомил своих детей
Блог Соцмережі 1234
В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
сьогодні, 12:01 В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
Катерина Одарченко 625
Пам’яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
сьогодні, 10:00 Пам’яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
Ірина Полицька 6547
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Українця засудили на 15 років у Штатах
 29 січня 2016 , 09:13
Кіберспорт по-українськи: найсильніші геймери країни зібрались у Києві
 17 квітня 2016 , 00:10
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук