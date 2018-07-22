На радіостанцію Януковича накинув оком Порошенко

На інформаційний простір бажають повпливати напередодні виборів. Було радіо команди Януковича, а може стати власністю чинного президента. Йдеться про радіо "П'ятниця", яке мовить на всю Україну. Після Майдану радіостанція двічі змінювала власників, однак, їх усіх пов'язували з оточенням президента-втікача.

Тепер же, переконують активісти, на радіо накинули оком з команди Петра Порошенка. Мовляв, на носі вибори і радіостанція, яка охоплює всі обласні і навіть районі центри – потужний рупор для інформування.

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Нинішня влада дозволяє фактично взяти під свій контроль, під контроль наближених до неї осіб медіаресурси Януковича. Про це на брифінгу у Верховній раді заявив народний депутат Сергій Лещенко. Йдеться про радіо, що мовить на 53 частотах і охоплює всі обласні й деякі районні центри України. Перед виборами – ласий шматочок.



Народний депутат Сергій Лещенко

Створене у 2011, воно ввійшло до холдингу UMH олігарха Сергія Курченка. Потім бенефіціаром став такий собі Дмитро Крікберг, співробітник компаній Курченка. І ось цього року власників знову змінили.

Кінцевими бенефіціарними власникамм стали Євтухов і Варламов. Це були можливо якісь непрозорі власники. Зараз з'явивилися уже прозорі, яких я знаю особисто,

– сказав член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Олег Черниш.

Анатолій Евтухов ще володіє "БізнесРадіоГрупа" і "Фокус медіа", Максим Варламов – адвокат і колишній гендиректор 1+1.

За словами нардепа Сергія Лещенка, бенефіціарів змінили не випадково. У радіо завершувався термін дії ліцензії, її могли не продовжити через схеми із власниками. Тож оточення Януковича почало шукати куди прилаштувати свою станцію і вийшло на Євтухова. Але чутки про те, що солодкий шмат радіоринку переходять у інші руки, змусили оточення Порошенка активізуватися, стверджує нардеп.

В оточенні Порошенка є телебачення, яке називається "Прямий". Їхня мета зробити аналог такий в радіо, так само, щоб по радіо відбувались постійно якісь політичні дебати, розмови і в такий спосіб піднімати йому рейтинг. Арбузов пропонує це віддати, з нього будуть знімати певні кримінальні провадження. Він отримає якісь гроші, а Порошенко отримає ресурс,

– розповів нардеп від БПП Сергій Лещенко.

Активи радіо, які належать оточенню Януковича варто було б оштрафувати і передати в Ангентство АРМА, переконаний Сергій Лещенко. Тоді ж цей медіаресурс вже чесно перепродадуть на аукціоні, а кошти переведуть до бюджету, стверджує нардеп. Та агентство обмежує закон. Для цього потрібні докази, що власники дійсно пов'язані з оточенням втікача.

Довести, що це люди з оточення Януковича в мене таких доказів нема, і думаю навряд чи. Там працювали кваліфіковані юристи і навряд чи такі докази можуть бути,

– додав Олег Черниш.

Тим часом, термін дії ліцензії радіостанції завершився ще у червні. Поки що Нацрада до розгляду цього питання не дійшла.

Нагадаємо, розмови про те, що в оточенні Петра Порошенка накинули оком на телеактив Коломойського, ширяться медіаринком вже два роки. Проте Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вже шість разів не може зібратися на засідання.