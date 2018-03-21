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На Ровенщине произошло масштабное ДТП с участием россиянина: фото, видео

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На трассе Киев – Чоп в селе Горбаков Гощанского района, Ровенской области, произошла авария с участием 5 авто. На виновника ДТП, который является гражданином России, составили протокол.

Авария произошла в 22:15, информирует пресс-секретарь патрульной полиции Ровенщины Оксана Юрченко, передает krapka.rv.ua.

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"Столкнулись фура, автобус "МАН", бус, тягач и легковушка. В результате аварии травмированных нет. На виновника ДТП, гражданина РФ, который был за рулем грузовика, составили протокол по статье 124 Административного кодекса Украины (повлечение ДТП)", – прокомментировала Оксана Юрченко.

На Рівненщині сталася ДТП
На Ровенщине произошло ДТП

Предварительная причина массового столкновения – плохая дорога и невнимательность водителя фуры, который на скорости влетел в затор, образовавшийся на трассе. В результате аварии движение на трассе Киев – Чоп в направлении Ровно парализовало на несколько часов. Серьезных травм никто не получил. Всем пострадавшим медики оказали помощь на месте.

16 пассажиров разбитого автобуса, который взял на себя основной удар фуры, согласился подобрать водитель другого автобуса, который ехал в польский город Гдинь. Людей оперативно эвакуировали из снежной ловушки.

Удар был такой силы, что автобус развернуло практически наполовину дороги. У фуры тормозного пути не было, или человек заснул,
– отметил пассажир автобуса Константин.

Через 60 метров от предыдущей происшествия в 22:20 произошло еще одно ДТП – столкнулись автобус и фура.

"На водителя фуры, который повлек ДТП, тоже составили протокол по статье 124 АКУ", – отметила Оксана Юрченко.

На Рівненщині сталася ДТП
На Ровенщине произошло ДТП

На Рівненщині сталася ДТП
На Ровенщине произошло ДТП

На помощь водителями после ДТП приехала спасательная служба, она отбуксировала на безопасный участок дороги 5 грузовых автомобилей, 2 легковушки, микроавтобус и автобус с 16 пассажирами.

К слову, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 марта в Запорожье на Днепровском шоссе. Маршрутка №49 на огромной скорости перевернулась, внутри находились 18 пассажиров.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Ровно
Источник: 24 Канал
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