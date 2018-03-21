На Рівненщині сталася масштабна ДТП за участю росіянина: фото, відео

На трасі Київ – Чоп у селі Горбаків Гощанського району, що на Рівненщині, сталася аварія за участю 5 авто. На винуватця ДТП, який є громадянином Росії, склали протокол.

Аварія сталася о 22:15, інформує речниця патрульної поліції Рівненщини Оксана Юрченко, передає krapka.rv.ua.

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"Зіткнулися фура, автобус "МАН", бус, тягач і легковик. Внаслідок аварії травмованих немає. На винуватця ДТП, громадянина РФ, який був за кермом вантажівки, склали протокол за статтею 124 Адміністративного кодексу України (спричинення ДТП)", – прокоментувала Оксана Юрченко.



На Рівненщині сталася ДТП



Попередня причина масового зіткнення – погана дорога та неуважність водія фури, який на швидкості влетів у затор, що утворився на трасі. Унаслідок аварії рух трасою Київ – Чоп у напрямку Рівного паралізувало на кілька годин. Серйозних травм ніхто не отримав. Усім потерпілим медики надали допомогу на місці.

16 пасажирів розбитого автобуса, який взяв на себе основний удар фури, погодився підібрати водій іншого автобуса, що їхав до польського міста Ґдиня. Людей оперативно евакуювали зі снігової пастки.

Удар був такої сили, що автобус розвернуло практично наполовину дороги. У фури гальмівного шляху не було, або людина заснула,

– зазначив пасажир автобуса Костянтин.

Через 60 метрів від попередньої події о 22:20 сталася ще одна ДТП – зіткнулися бус та фура.

"На водія фури, який спричинив ДТП, теж склали протокол за статтею 124 АКУ", – зазначила Оксана Юрченко.



На Рівненщині сталася ДТП



На Рівненщині сталася ДТП

На допомогу водіями після ДТП приїхала рятувальна служба, вона відбуксувала на безпечну ділянку дороги 5 вантажних автомобілів, 2 легковики, бус та автобус із 16 пасажирами.

До слова, дорожньо-транспортна пригода сталася 19 березня у Запоріжжі на Дніпровському шосе. Маршрутка №49 на величезній швидкості перекинулася, всередині знаходилися 18 пасажирів.