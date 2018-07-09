На Ровненском полигоне проведут следственный эксперимент из-за разрыва миномета

На Ровненском полигоне проведут следственный эксперимент по смертельному инциденту, который произошел из-за разрыва миномета.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает Интерфакс-Украина.

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"Завтра (во вторник, 10 июля, – ред.) На этом полигоне проведется следственный эксперимент со взрывом миномета", – сообщил Пашинский.

Он также добавил, что в среду, 11 июля, на заседании комитета будет "рассмотрен вопрос небоевых потерь Вооруженных сил Украины, дисциплины и вопросы инцидента на Ровненском полигоне".

Напомним, что утром 6 июля во время учений на Ровненском общевойсковом полигоне разорвался миномет. В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения.



Выяснилось, что на Ровненском полигоне взорвался миномет "Молот", а пострадавшими и погибшими военными оказались бойцы 128 бригады из Закарпатья.



Главной версией взрыва гранатомета на Ровненском полигоне в Минобороны назвали нарушение мер безопасности во время проведения учений.



Президент Украины Петр Порошенко поручил разобраться во взрыве миномета на Ровненском полигоне и доложить ему о результатах расследования. Президент также запретил учения с минометами Молот до момента завершения расследования.