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На Рівненському полігоні проведуть слідчий експеримент через розрив міномета

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На Рівненському полігоні проведуть слідчий експеримент
На Рівненському полігоні проведуть слідчий експеримент / Фото з відкритих джерел

На Рівненському полігоні проведуть слідчий експеримент щодо смертельного інциденту, який стався через розрив міномета.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, передає Інтерфакс-Україна.

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"Завтра (у вівторок, 10 липня, – ред.) на цьому полігоні проводиться слідчий експеримент із підриванням міномета", – повідомив Пашинський.

Він також додав, що в середу, 11 липня, на засіданні комітету буде "розглянуто питання небойових втрат Збройних сил України, дисципліни і питання інциденту на Рівненському полігоні".

Нагадаємо, що вранці 6 липня під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень.

З’ясувалося, що на Рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот", а постраждалими та загиблими військовими виявилися бійці 128 бригади з Закарпаття.

Головною версією вибуху гранатомета на Рівненському полігоні у Міноборони назвали порушення заходів безпеки під час проведення навчань.

Президент України Петро Порошенко доручив розібратися у вибуху міномета на Рівненському полігоні і доповісти йому про результати розслідування. Президент також заборонив навчання з мінометами Молот до моменту завершення розслідування.

Теги: Новини України Збройні Сили України Рівне Жертви
Джерело: 24 Канал
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