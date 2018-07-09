На Рівненському полігоні проведуть слідчий експеримент через розрив міномета

На Рівненському полігоні проведуть слідчий експеримент щодо смертельного інциденту, який стався через розрив міномета.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, передає Інтерфакс-Україна.

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"Завтра (у вівторок, 10 липня, – ред.) на цьому полігоні проводиться слідчий експеримент із підриванням міномета", – повідомив Пашинський.

Він також додав, що в середу, 11 липня, на засіданні комітету буде "розглянуто питання небойових втрат Збройних сил України, дисципліни і питання інциденту на Рівненському полігоні".

Нагадаємо, що вранці 6 липня під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень.



З’ясувалося, що на Рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот", а постраждалими та загиблими військовими виявилися бійці 128 бригади з Закарпаття.



Головною версією вибуху гранатомета на Рівненському полігоні у Міноборони назвали порушення заходів безпеки під час проведення навчань.



Президент України Петро Порошенко доручив розібратися у вибуху міномета на Рівненському полігоні і доповісти йому про результати розслідування. Президент також заборонив навчання з мінометами Молот до моменту завершення розслідування.