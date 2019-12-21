Украина и Россия подпишут новый газовый контракт на 5 лет с возможностью пролонгации, – Оржель
Министр энергетики Алексей Оржель заверил, что новый контракт между Украиной и Россией по транзиту газа все же будет подписан.
Как он отметил во время брифинга, транзит будет рассчитан на 5 лет. Кроме того, есть возможность продлить контракт еще на следующие 10 лет на тех условиях, которые сейчас есть предусмотренными на первые 5 лет.
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"Важно, почему закладываем именно такую логику? У нас – регуляторный период для газотранспортной системы. Как раз его закладывают с этой точки зрения каждые 5 лет. Объемы, которые в дальнейшем может быть пересмотрено или не пересмотрено, или просто продление на следующие 10 лет", – подчеркнул министр.
По его словам, минимально гарантированные для транзита объемы составят:
- первый год – 65 миллионов кубических метров;
- следующие 4 года – по 40 миллионов кубических метров.
Отметим, предыдущий контракт по транзиту газа истекает 31 декабря 2019 года. Новое соглашение стороны должны подписать до 29 числа, чтобы с 1 января был сохранен транзит.
Что надо знать о переговорах относительно транзита газа
- По итогам встречи "нормандской четверки" украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, однико в России предлагают только на 1 год.
- В то же время Кремль требует, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.
- В частности, в "Газпроме" заявили, что они отказываются поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" говорят, что Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые Россия должна.
- Также в "Нафтогазе" хотят, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямым поставкам газа.
- Хозяин Кремля Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
- Ранее трехсторонние переговоры о транзите проходили преимущественно в здании Еврокомиссии в Брюсселе.
- Впоследствии следующие уже двусторонние переговоры о транзите произошли на уровне министров энергетики России и Украины в Вене.
- Там также состоялись встречи между "Нафтогазом", "Газпромом" и Оператором ГТС Украины. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, на переговорах не достигли компромисса.
- Потом раунд переговоров прошел в Берлине. На нем стороны предварительно договорились о якобы продлении транзита газа после 1 января 2020 года.
- Подписали же стороны протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований в Минске 20 декабря.