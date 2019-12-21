Украина и Россия подпишут новый газовый контракт на 5 лет с возможностью пролонгации, – Оржель

Министр энергетики Алексей Оржель заверил, что новый контракт между Украиной и Россией по транзиту газа все же будет подписан.

Как он отметил во время брифинга, транзит будет рассчитан на 5 лет. Кроме того, есть возможность продлить контракт еще на следующие 10 лет на тех условиях, которые сейчас есть предусмотренными на первые 5 лет.

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"Важно, почему закладываем именно такую логику? У нас – регуляторный период для газотранспортной системы. Как раз его закладывают с этой точки зрения каждые 5 лет. Объемы, которые в дальнейшем может быть пересмотрено или не пересмотрено, или просто продление на следующие 10 лет", – подчеркнул министр.

По его словам, минимально гарантированные для транзита объемы составят:

первый год – 65 миллионов кубических метров;

следующие 4 года – по 40 миллионов кубических метров.

Отметим, предыдущий контракт по транзиту газа истекает 31 декабря 2019 года. Новое соглашение стороны должны подписать до 29 числа, чтобы с 1 января был сохранен транзит.

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