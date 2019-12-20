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      Договор между Украиной и Россией о транзите газа: детали от помощника Зеленского Ермака

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      Помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак / "Украинская правда"

      Трехсторонние переговоры с участием представителей Еврокомиссии, Украины и России прошли в Минске 20 декабря. На них Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований.

      Участие в переговорах принимал и Андрей Ермак, помощник украинского президента Владимира Зеленского. Как подчеркнул он в своем Фейсбуке, согласно договоренностям, Украина должна получить транзитный контракт на выгодных для нее условиях.

      Важно! Украина и Россия договорились о транзите газа через украинскую территорию

      Кроме того, в комментарии "Громадському" он отметил, что благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража.

      Ермак отметил, что выплата долга "Газпрома" состоится деньгами. К слову, ранее обсуждали варианты погашения долга газом, а также активами "Газпрома", которые арестовали по требованию "Нафтогаза" в Европе.

      Что еще решили на переговорах по транзиту газа

      • По информации Офиса Президента, стороны достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.
         
      • Российское информационное агентство РБК сообщает, что "Газпром" и "Нафтогаз" договорились об условиях решения арбитражного спора в Стокгольме, а также по объемам и срокам транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.
         
      • Впоследствии российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что новый контракт о транзите газа Украина и Россия подпишут сроком на 5 лет. Также он добавил, что Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу, то есть больше судебных исков и споров не будет.

      Интересно! Коболев назвал возможность отказа от иска к "Газпрому": условия

      Что надо знать о переговорах по транзиту газа

      • По итогам встречи "нормандской четверки" украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, тогда как в России предлагают только на 1 год.
      • В то же время Кремль требует, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.
      • В частности, в "Газпроме" заявили, что они отказываются поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" говорят, что Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
      • Также в "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украину 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
      • Хозяин Кремля Владимир Путин отметил, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
      • Ранее трехсторонние переговоры о транзите происходили преимущественно в здании Еврокомиссии в Брюсселе.
      • Впоследствии следующие уже двусторонние переговоры о транзите состоялись на уровне министров энергетики России и Украины в Вене. Там также состоялись встречи между "Нафтогазом", "Газпромом" и Оператором ГТС Украины. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, на переговорах не достигли компромисса.
      • Последний раунд переговоров прошел в Берлине. На нем стороны предварительно договорились о якобы продолжении транзита газа после 1 января 2020 года.

      Что известно о решении Стокгольмского арбитража в пользу Украины: коротко

      – 22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.

      – 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

      – Так по результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогаза" 2,56 миллиарда долларов.

      – Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.

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      20 декабря
      487
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Газовый контракт Газпром Андрей Ермак Газовый конфликт
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