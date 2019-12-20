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      Договір між Україною та Росією щодо транзиту газу: деталі від помічника Зеленського Єрмака

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      Помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак / "Українська правда"

      Тристоронні переговори за участю представників Єврокомісії, України та Росії пройшли у Мінську 20 грудня. На них Москва та Київ підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України та врегулювання взаємних вимог.

      Участь у перемовинах брав і Андрій Єрмак, помічник українського президента Володимира Зеленського. Як підкреслив він у своєму фейсбуці, відповідно до домовленостей, Україна має отримати транзитний контракт на вигідних для неї умовах.

      Важливо! Україна та Росія домовилися про транзит газу через українську територію

      Крім того, у коментарі "Громадському" він зауважив, що завдяки цим домовленостям Україна отримає 3 мільярди доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

      Єрмак наголосив, що виплата боргу "Газпрому" відбудеться грошима. До слова, раніше обговорювали варіанти погашення боргу газом, а також активами "Газпрому", які арештували на вимогу "Нафтогазу" у Європі.

      Що ще вирішили на перемовинах щодо транзиту газу

      • За інформацією Офісу Президента, сторони досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.
      • Російська інформаційна агенція РБК повідомляє, що "Газпром" і "Нафтогаз" домовилися про умови вирішення арбітражного спору в Стокгольмі, а також щодо обсягів і термінів транзиту російського газу в Європу через українську газотранспортну систему.
      • Згодом російський віце-прем’єр Дмитро Козак заявив, що новий контракт щодо транзиту газу Україна та Росія підпишуть терміном на 5 років. Також він додав, що Росія та Україна врегулювали взаємні претензії щодо газу, тобто більше судових позовів і суперечок не буде.

      Цікаво! Коболєв назвав можливість відмови від позову до "Газпрому": умови

      Що треба знати про переговори щодо транзиту газу

      Що відомо про рішення Стокгольмського арбітражу на користь України: коротко

      – 22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

      – 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.

      – Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку та транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.

      – Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.

      Коболєв назвав можливість відмови від позову до "Газпрому": умови
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Андрій Єрмак Газпром Газовий контракт Новини політики Газовий конфлікт
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