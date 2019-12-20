Договір між Україною та Росією щодо транзиту газу: деталі від помічника Зеленського Єрмака
Тристоронні переговори за участю представників Єврокомісії, України та Росії пройшли у Мінську 20 грудня. На них Москва та Київ підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України та врегулювання взаємних вимог.
Участь у перемовинах брав і Андрій Єрмак, помічник українського президента Володимира Зеленського. Як підкреслив він у своєму фейсбуці, відповідно до домовленостей, Україна має отримати транзитний контракт на вигідних для неї умовах.
Важливо! Україна та Росія домовилися про транзит газу через українську територію
Крім того, у коментарі "Громадському" він зауважив, що завдяки цим домовленостям Україна отримає 3 мільярди доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.
Єрмак наголосив, що виплата боргу "Газпрому" відбудеться грошима. До слова, раніше обговорювали варіанти погашення боргу газом, а також активами "Газпрому", які арештували на вимогу "Нафтогазу" у Європі.
Що ще вирішили на перемовинах щодо транзиту газу
- За інформацією Офісу Президента, сторони досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.
- Російська інформаційна агенція РБК повідомляє, що "Газпром" і "Нафтогаз" домовилися про умови вирішення арбітражного спору в Стокгольмі, а також щодо обсягів і термінів транзиту російського газу в Європу через українську газотранспортну систему.
- Згодом російський віце-прем’єр Дмитро Козак заявив, що новий контракт щодо транзиту газу Україна та Росія підпишуть терміном на 5 років. Також він додав, що Росія та Україна врегулювали взаємні претензії щодо газу, тобто більше судових позовів і суперечок не буде.
Цікаво! Коболєв назвав можливість відмови від позову до "Газпрому": умови
Що треба знати про переговори щодо транзиту газу
- За підсумками зустрічі "нормандської четвірки" український президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче укласти новий контракт на 10 років, натомість у Росії пропонують лише на 1 рік.
- Водночас Кремль вимагає, щоб Україна та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі судові розгляди.
- Зокрема, у "Газпромі" заявили, що вони відмовляються постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. У "Нафтогазі" ж кажуть, що Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які є винною Росія.
- Також у "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
- Господар Кремля Володимир Путін наголосив, що Росія є готовою постачати газ до Європу лише на своїх умовах. А у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи.
- Раніше тристоронні переговори про транзит відбувалися переважно у будівлі Єврокомісії у Брюсселі.
- Згодом наступні уже двосторонні перемовини про транзит відбулися на рівні міністрів енергетики Росії та України у Відні. Там також відбулися зустрічі між "Нафтогазом", "Газпромом" та Оператором ГТС України. За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, на переговорах не досягли компромісу.
- Останній раунд переговорів пройшов у Берліні. На ньому сторони попередньо домовилися про нібито продовження транзиту газу після 1 січня 2020 року.
Що відомо про рішення Стокгольмського арбітражу на користь України: коротко
– 22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.
– 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.
– Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку та транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.
– Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.