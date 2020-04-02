На сколько снизился транзит газа по Украине: данные Оператора ГТС

За первый квартал 2020 года Оператор ГТС протранзировал 11,1 миллиарда кубометров газа. Это на 53% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если сравнить объемы транзита по значениям 2014-2019 годов, то они уменьшились практически вдвое, информирует пресс-служба Оператора ГТС Украины.

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С начала года начало действовать новое транзитное соглашение, согласно которому ОАО "Газпром" оплатил мощности для транзита газа из России в расчете 65 миллиардов кубометров в год.



Информация по объемам транзита за 2014-2020 годы / Фото Оператора ГТС

Кроме этого, в первом квартале этого года действует услуга short-haul – это возможность заказывать транзит газа между странами Евросоюза через украинские газотранспортные системы. Такой услугой уже воспользовался один из немецких энергетических трейдеров по маршруту Венгрия – Словакия.

Всего за январь-март 2020 года в западном направлении было протранзитовано 9,8 миллиарда кубометров газа – это на 42% меньше, чем за январь-март 2019 года.

Что касается южного направления, то объем транзита с начала года составил 1,2 миллиарда кубометров газа – на 70% меньше, чем в прошлом году.