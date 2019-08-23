На Совбезе ООН у России требовали правду о взрыве в Северодвинске

В США хотят знать, что именно взорвалось под Северодвинском, о чем и спросили Россию во время заседания Совета безопасности ООН 22 августа. Это заседание созвали вне очереди Россия и Китай из-за тестового пуска крылатой ракеты наземного базирования, который 18 августа осуществили Соединенные Штаты.

Исполняющий обязанности постоянного представителя США в ООН Джонатан Коэн во время экстренного заседания Совбеза обратился к российскому представителю с требованием раскрыть информацию о "таком загадочном" взрыве 8 августа в Архангельской области. Об этом пишет "Голос Америки".

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В итоге, заседание, созванное в связи с испытанием американской ракеты по инициативе Москвы и Пекина, прошло безрезультатно.

Представители России и США традиционно обвинили друг друга в развале Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Кремль возмущался относительно опасности новой гонки вооружений, а представитель Белого дома акцентировал внимание на "загадочном взрыве".

Что именно произошло в России 8 августа? Почему произошел взрыв? О какой "системе" говорится и с какой целью эту "систему" изготовили?

– спросил Коэн у россиян.

Ну а представитель Китая просто заявил, что Пекин не заинтересован в подписании любых договоров об ограничении вооружений и контроля за ними.

Подробнее о срочном заседании Совбеза ООН на запрос России – в материале 24 канала.

Коротко о взрыве под Архангельском

По официальным данным, взрыв и пожар произошли 8 августа во время испытаний жидкостной реактивной установки двигателя. Тогда якобы погибли 7 человек, еще примерно 15 получили ранения. Причем на режимный объект российских МЧС-ников не пустили – с последствиями аварии боролись военные.

В день взрыва датчики в Северодвинске показали значительное превышение радиационного фона, что в Минобороны РФ опровергли. Через некоторое время гидрометцентр обнародовал информацию, что из-за взрыва на военном полигоне уровень радиации превышал обычные показатели в 4-6 раз.

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Заметим, что на полигоне в поселке Ненокс, на котором произошел взрыв, тестируют практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота России. А также там испытывают двигатели и ракеты для атомных подводных лодок.