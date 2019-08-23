На Радбезі ООН у Росії вимагали правди про вибух в Северодвінську

У США хочуть знати, що саме вибухнуло під Сєверодвінськом, про що й запитали Росію під час засідання Ради безпеки ООН 22 серпня. Це засідання позачергово скликали Росія та Китай через тестовий пуск крилатої ракети наземного базування, який 18 серпня здійснили Сполучені Штати.

Виконувач обов'язків постійного представника США в ООН Джонатан Коен під час екстреного засідання Радбезу звернувся до російського представника з вимогою: розкрити інформацію про "такий загадковий" вибух 8 серпня в Архангельській області. Про це пише "Голос Америки".

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Зрештою, засідання, скликане у зв'язку з випробуванням американської ракети за ініціативою Москви та Пекіну, минуло безрезультатно.

Представники Росії та США традиційно звинуватили один одного в розвалі Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Кремль обурювався щодо небезпеки нової гонитви озброєнь, а представник Білого дому акцентував увагу на "загадковому вибуху".

Що саме сталося в Росії 8 серпня? Чому стався вибух? Про яку "систему" мовиться і з якою метою цю "систему" виготовили?

– запитував Коен у росіян.

Ну а представник Китаю просто заявив, що Пекін не зацікавлений у підписанні будь-яких договорів щодо обмеження озброєнь чи контролю за ними.

Детальніше про термінове засідання Радбезу ООН на запит Росії – у матеріалі 24 каналу.

Коротко про вибух під Архангельськом

За офіційними даними, вибух і пожежа сталися 8 серпня під час випробувань рідинної реактивної установки двигуна. Тоді начебто загинули 7 людей, ще приблизно 15 зазнали поранень. Причому на режимний об'єкт російських МНСників не пустили – з наслідками аварії боролися військові.

У день вибуху датчики у сусідньому Сєверодвінську показали значне перевищення радіаційного фону, що у Міноборони РФ заперечили. За якийсь час гідрометцентр оприлюднив інформацію, що через вибух на військовому полігоні рівень радіації перевищував звичні показники у 4 – 16 разів.

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Зауважимо, що на полігоні у селищі Ньонокса, на якому стався вибух, тестують практично всі ракети, якими озброєні бойові кораблі військово-морського флоту Росії. А також там випробовують двигуни та ракети для атомних підводних човнів.