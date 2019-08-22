Радбез ООН проведе термінове засідання на запит Росії: у чому причина

Рада Безпеки ООН збереться на чергове відкрите засідання. Відбудеться воно 22 серпня та стосуватиметься тестового пуску крилатої ракети наземного базування, який провели Сполучені Штати 19 серпня. Відповідний запит до ООН відправили Росія та Китай.

Як пишуть західні ЗМІ, Росія аргументувала свій запит нібито "заявами чиновників США щодо планів розробляти та розміщувати ракети середнього радіусу дії", передає "Радіо Свобода".

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Водночас виконувач обов’язків представника Росії в ООН Дмитро Полянський наголосив, що мета засідання – обговорити "загрози", які несе за собою тестування ракети з боку Вашингтона.

За його словами, терміновість цього засідання є пов’язаною з багатьма загрозами.

"Ми стоїмо на порозі нової гонки озброєнь, ми хочемо обговорити це питання", – наголосив дипломат.

Сполучені Штати випробували цю крилату ракету з неядерною боєголовкою 18 серпня. Зауважимо, що цю ракету було заборонено договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який припинив дію на початку серпня. Також відомо, що ця ракета влучила у ціль, подолавши понад 500 кілометрів.

До слова, після припинення дії цього договору Трамп телефоном обговорив з Путіним нову угоду про ядерну зброю. Також він виступив із ініціативою залучити в ці перемовини Китай.

Щоправда, згодом стало відомими, що у зв’язку з припиненням договору США "рано чи пізно" мають намір розмістити ракети наземного базування в Азії.

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Що відомо про договір щодо ліквідації ракет середньої та малої дальності та як розгорталися навколо нього події

Це договір ще підписали лідери СРСР і США Михайло Горбачов і Рональд Рейган. Сталося це під час радянсько-американського саміту у Вашингтоні 8 грудня 1987 року. Цей договір мав би бути безстроковим. Водночас він забороняв виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) та малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

Також, відповідно до його умов, сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Небезпека такого типу озброєнь полягає у тому, що короткий час польоту цих ракет позбавляє протиракетну оборону протилежної сторони можливості належно відреагувати.

Вперше чинна американська влада заявила про намір вийти з цього договору в грудні 2018 року. Тоді держсекретар США Майк Помпео поставив ультиматум, за яким Росія протягом 60 днів мала повернутися до його виконання. Але Кремль цього не зробив, відтак ультиматум США завершився 2 лютого.

За деякий час президент країни Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Також він звинуватив Кремль у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США та американським військам за кордоном". Згодом політик анонсував вже вихід США із ядерного договору.

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У Москві на це відреагували закидом, що Сполучені Штати "діють незграбно та грубо", відтак їм доведеться вжити заходи "військово-технічного характеру", якщо Вашингтон все ж ухвалить рішення вийти з договору. Також у Кремлі вважають, що такий крок робить світ більш небезпечним.

3 липня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення Росією дії Договору. У законі мовиться, що рішення про відновлення Росією дії Договору буде ухвалювати господар Кремля. Закон набув чинності того ж дня.