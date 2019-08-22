Совбез ООН проведет срочное заседание по запросу России: в чем причина

Совет Безопасности ООН соберется на очередное открытое заседание. Состоится оно 22 августа и будет касаться тестового пуска крылатой ракеты наземного базирования, которое провели Соединенные Штаты 19 августа. Соответствующий запрос в ООН отправили Россия и Китай.

Как пишут западные СМИ, Россия аргументировала свой запрос якобы "заявлениями чиновников США относительно планов разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия", передает "Радио Свобода".

Кстати, Россия разместила ракетную систему "Бал" в 35 километрах от Норвегии

В то же время исполняющий обязанности представителя России в ООН Дмитрий Полянский отметил, что цель заседания – обсудить "угрозы", которые несет за собой тестирование ракеты со стороны Вашингтона.

По его словам, срочность этого заседания является связанной со многими угрозами.

"Мы стоим на пороге новой гонки вооружений, мы хотим обсудить этот вопрос", – подчеркнул дипломат.

Соединенные Штаты испытали эту крылатую ракету с неядерной боеголовкой 18 августа. Заметим, что эту ракета была запрещена договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, который прекратил действие в начале августа. Также известно, что эта ракета попала в цель, преодолев более 500 километров.

К слову, после прекращения действия этого договора Трамп по телефону обсудил с Путиным новое соглашение о ядерном оружии. Также он выступил с инициативой привлечь в эти переговоры Китай.

Правда, впоследствии стало известно, что в связи с прекращением договора США "рано или поздно" намерены разместить ракеты наземного базирования в Азии.

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Что известно о договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности и как разворачивались вокруг него события

Это договор подписали лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Произошло это во время советско-американского саммита в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Этот договор должен быть бессрочным. В то же время он запрещал производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

Также, согласно его условий, стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Опасность такого типа вооружений заключается в том, что короткое время полета этих ракет лишает противоракетную оборону противоположной стороны возможности должным образом отреагировать.

Впервые действующая американская власть заявила о намерении выйти из этого договора в декабре 2018 года. Тогда госсекретарь США Майк Помпео поставил ультиматум, по которому Россия в течение 60 дней должна была вернуться к его выполнению. Но Кремль этого не сделал, поэтому ультиматум США завершился 2 февраля.

Через некоторое время президент страны Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Также он обвинил Кремль в тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей". Впоследствии политик анонсировал уже выход США из ядерного договора.

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В Москве на это отреагировали упреком, что Соединенные Штаты "действуют топорно и грубо", а затем им придется принять меры "военно-технического характера", если Вашингтон все же примет решение выйти из договора. Также в Кремле считают, что такой шаг делает мир более опасным.

3 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора. В законе говорится, что решение о возобновлении Россией действия Договора будет принимать хозяин Кремля. Закон вступил в силу в тот же день.