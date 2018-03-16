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На Тернопольщине задержали мужчину, который хотел продать противотанковый гранатомет

88 Читати новину українською
РПГ
РПГ "Муха" / oruzhie.info

На Тернопольщине передали в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который пытался продать противотанковый гранатомет и боеприпасы. Теперь нарушителю грозит 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

Житель одного из сел Тернопольского района в течение 2017 года незаконно покупал, хранил по месту своего жительства, а в дальнейшем сбывал за денежное вознаграждение огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе реактивный противотанковый гранатомет РПГ-18 "Муха".

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Под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве: мужчину обвиняют по части 1 статьи 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал свой годовой отчет о состоянии мировой торговли оружием.

Что такое гранатомет РПГ-18 "Муха"?
Это первый советский ручной реактивный противотанковый гранатомет одноразового использования. Предназначен для борьбы с танками, БМП, самоходными артиллерийскими установками и другими бронированными объектами противника, а также может быть использован для уничтожения живой силы противника, находящейся в легких укрытиях и сооружениях городского типа.

Теги: Новости Украины Оружие Криминальные новости Тернополь
Источник: 24 Канал
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