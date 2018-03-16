На Тернопільщини затримали чоловіка, який хотів продати протитанковий гранатомет

На Тернопільщині передали до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який намагався продати протитанковий гранатомет та боєприпаси. Тепер порушнику загрожують 7 років позбавлення волі.

Про це інформує прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Житель одного із сіл Тернопільського району упродовж 2017 року незаконно купував, зберігав за місцем свого проживання, а надалі збував за грошову винагороду вогнепальну зброю та боєприпаси, у тому числі реактивний протитанковий гранатомет РПГ-18 "Муха".

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Під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні: чоловіка обвинувачено за частиною 1 статті 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, Стокгольмський інститут досліджень проблем миру (SIPRI) оприлюднив свій річний звіт про стан світової торгівлі зброєю.

Що таке гранатомет РПГ-18 "Муха"? Це перший радянський ручний реактивний протитанковий гранатомет одноразового використання. Призначений для боротьби з танками, БМП, самохідними артилерійськими установками та іншими броньованими об'єктами противника, а також може бути використаний для знищення живої сили ворога, що знаходиться в легких укриттях і спорудах міського типу.