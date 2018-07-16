На тещиной машине: как прокуроры злоупотребляют алкоголем за рулем

Когда человек работает прокурором и любит свою работу, то и отдыхать хочется с коллегами. Генеральная прокуратура, Прокуратура Киевской области и прокуроры из регионов – именно так выглядят идеальные футбольные команды.

Они соревнуются за Кубок Генерального прокурора Украины и на стадионе ожесточенная борьба – та, которой не хватает обвинениям в судах.

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Именно так служители Фемиды расслабляются: проводят важные встречи, выпивают алкоголь и хвастаются дорогими автомобилями.

Прокуроры борются за футбольный кубок

Например, Lexus прокурора ГПУ Александра Метлы – это подарок от хорошего друга. По его словам, абсолютно бесплатный, для того, чтобы прокурор за ним присматривал.

Еще один служитель Фемиды прокурор ГПУ Сергей Павчук приехал на Mercedes-Benz. Он недавно перевелся из Черновицкой области, потому и дорогой автомобиль оформлен на бабушку из Яремче и в декларацию не записан.

Toyota прокурора Николаевской прокуратуры Романа Парсенюка записана на учительницу начальных классов из маленького городка.

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На пафосном Lincoln Navigator, записанном на жену, приехал представитель Ивано-Франковской прокуратуры Александр Стратюк. Авто куплено в начале года, а вместе с ним и трехкомнатная квартира и Land Cruiser. В общем скупилась жена на полтора миллиона гривен, при доходе в три тысячи гривен в прошлом году.

Понаблюдать за коллегами приехал и заместитель прокурора Киевской области Ярослав Бендик. В его пользовании Volkswagen бизнес класса, записанный на 72-летнюю тещу. Она даже является ФОПом, на нее зарегистрирована мелкая торговля с лотков.



Ярослав Бендик

То есть, торговля на рынке позволила женщине купить своему зятю автомобиль и дом под Киевом на 360 квадратных метров.

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После напряженной игры прокуроры не прочь и выпить, несмотря на то, что они за рулем. Так, выпивает несколько бутылок пива киевский прокурор Василий Смитюх. Он приехал на незадекларированном Infiniti, записанном на брата экс-нардепа "Партии регионов". Но вместо того, чтобы заниматься спортом, он выпивает.



Василий Смитюх

Только на камерах наших журналистов снято, как прокурор выпивает две бутылки пива, а потом легко садится за руль и едет.

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