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На тещиній машині: як прокурори зловживають алкоголем за кермом

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Коли людина працює прокурором і любить свою роботу, то й відпочивати хочеться з колегами. Генеральна прокуратура, Прокуратура Київської області і прокурори з регіонів – саме так виглядають ідеальні футбольні команди.

Вони змагаються за Кубок Генерального прокурора України і на стадіоні запекла боротьба – та якої не вистачає обвинуваченням у судах.

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Саме так служителі Феміди розслабляються, проводять важливі зустрічі, випивають алкоголь та вихваляються дорогими автомобілями.

Прокурори ГПУ
Прокурори змагаються за футбольний кубок

Наприклад, Lexus прокурора ГПУ Олександра Мітли – це подарунок від хорошого друга. За його словами, абсолютно безкоштовно для того, щоб прокурор за ним доглядав.

Ще один служитель Феміди прокурор ГПУ Сергій Павчук приїхав на Mercedes-Benz. Він недавно перевівся з Чернівецької області, тому й коштовний автомобіль оформлений на бабусю з Яремче і в декларацію не записаний.

Toyota прокурора Миколаївської прокуратури Романа Парсенюка записана на вчительку початкових класів з маленького містечка.

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На пафосному Lincoln Navigator, записаному на дружину, приїхав представник Івано-Франківської прокуратури Олександр Стратюк. Авто куплено на початку року, а разом з ним і трикімнатна квартира і Land Cruiser. Загалом скупилася дружина на півтора мільйона гривень, при доході три тисячі гривень у минулому році.

Поспостерігати за колегами приїхав й заступник прокурора Київської області Ярослав Бендик. У його користуванні Volkswagen бізнесового класу, записаний на 72-річну тещу. Вона навіть є ФОПом, на неї зареєстрована дрібна торгівля з лотків.

Прокурор ГПУ
Ярослав Бендик

Тобто, торгівля на ринку дозволила жінці купити своєму зятю автомобіль і будинок під Києвом на 360 квадратних метрів.

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Після напруженої гри прокурори не проти й випити, незважаючи на те, що вони за кермом. Так випиває декілька пляшок пива київський прокурор Василь Смітюх. Він приїхав на незадекларованому Infiniti, записаному на брата екс-нардепа "Партії регіонів". Але замість того, щоб займатися спортом він випиває.

Прокурор ГПУ Алкоголь
Василь Смітюх

Тільки на камерах наших журналістів знято як прокурор випиває дві пляшки пива, а потім легко сідає за кермо та їде.

Більше – дивіться у повному випуску програми "Наші гроші".

Теги: Наші гроші Розслідування Київська прокуратура ГПУ Міністерство юстиції
Джерело: 24 канал
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