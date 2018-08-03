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На Закарпатье полиция задержала женщину, которая пыталась продать своего трехлетнего сына

18 Читати новину українською
Женщина хотела продать сына для попрошайничества
Женщина хотела продать сына для попрошайничества / npu.gov.ua/

Вечером, 3 августа, правоохранители задержали женщину, которая пыталась продать своего сына за 2,5 тысячи долларов для попрошайничества.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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Отмечается, что полиция в Закарпатской области совместно с сотрудниками управления КОРД провели спецоперацию и пресекли попытку продажи 3-летнего мальчика. Полиция работала в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека, совершенные организованной группой или связанные с незаконным вывозом детей за границу или невозвратом их в Украину, или с целью изъятия у пострадавшего органов или тканей для трансплантации или насильственного донорства, или если они повлекли тяжкие последствия).

Полицейские установили, что 39-летняя мукачевка подыскала покупателей и договорилась о передаче своего ребенка за валюту с целью трудовой эксплуатации для попрошайничества. Женщину разоблачили в момент передачи ребенка и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины,
– говорится в сообщении.

закарпаття, мукачево, торгівля людьмиЖенщина пыталась продать своего ребенка для попрошайничества

За совершенное задержанной грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Теги: Новости Украины Дети Торговля людьми Новости Закарпатья
Источник: 24 Канал
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