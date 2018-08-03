03:23
4 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 19°C
  • понеділок
    24°C 18°C
  • вівторок
    26°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшне покарання бібліотекою. Смажені факти про Овального
Вєсті Кремля
20:58, 3 серпня
Вєсті.UA. Ляшко підпрацьовує ріелтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:57, 3 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

На Закарпатті поліція затримала жінку, яка намагалася продати свого трирічного сина

58 Читать новость на русском
Жінка хотіла продати сина для жебрацтва
Жінка хотіла продати сина для жебрацтва / npu.gov.ua/

Увечері, 3 серпня, правоохоронці затримали жінку, яка намагалася продати свого сина за 2,5 тисячі доларів для жебрацтва.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Читайте також: На Закарпатті двоє військовослужбовців продавали вибухівку з військової частини

Зазначається, що поліція в Закарпатській області спільно зі співробітниками управління КОРД провели спецоперацію та запобігли спробі продажу 3-річного хлопчика. Поліція працювала в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини, вчинені організованою групою або пов'язані з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну, або з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки).

Поліцейські встановили, що 39-річна мукачевка підшукала покупців та домовилася про передачу своєї дитини за валюту з метою трудової експлуатації для жебракування. Жінку викрито у момент передачі дитини та затримано в порядку статті 208 КПК України,
– йдеться у повідомленні.

закарпаття, мукачево, торгівля людьми
Жінка намагалася продати свою дитину для жебрацтва

За вчинене затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Теги: Новини України Новини Закарпаття Торгівля людьми Діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Боєць зі Львова під час ротації запропонував коханій одружитися
 24 лютого 2015 , 10:36
Як нападник "Динамо" зводив сім'ю в Діснейленд
 17 грудня 2016 , 16:35
Україна – Хорватія: відразу 9 українських футболістів ризикують пропустити матч через дискваліфікацію
 5 жовтня 2017 , 16:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук