На Закарпатті поліція затримала жінку, яка намагалася продати свого трирічного сина

Увечері, 3 серпня, правоохоронці затримали жінку, яка намагалася продати свого сина за 2,5 тисячі доларів для жебрацтва.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

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Зазначається, що поліція в Закарпатській області спільно зі співробітниками управління КОРД провели спецоперацію та запобігли спробі продажу 3-річного хлопчика. Поліція працювала в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини, вчинені організованою групою або пов'язані з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну, або з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки).

Поліцейські встановили, що 39-річна мукачевка підшукала покупців та домовилася про передачу своєї дитини за валюту з метою трудової експлуатації для жебракування. Жінку викрито у момент передачі дитини та затримано в порядку статті 208 КПК України,

– йдеться у повідомленні.



Жінка намагалася продати свою дитину для жебрацтва

За вчинене затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.