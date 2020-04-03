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      На Запорожье коронавирусом заболела депутат Славова: что известно

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      Ирина Славова / Фейсбук Ирины Славовой

      В Мелитополе в Запорожской области коронавирусом заболела депутат городского совета Ирина Славова. Сейчас она находится на домашнем лечении.

      Об этом сама политики на написала в Фейсбуке. Кроме того, в комментарии "РИА Мелитополь" она рассказала, что ее заболевание коронавирусом подтвердил ПЦР-тест.

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      На данный момент депутат находится в изоляции на домашнем лечении. Ее же семья изолирована. Также сделали тесты ее мужу и дочери, но коронавирус обнаружили только у Ирины Славовой.

      Ни в коем случае не бойтесь и не паникуйте. Это не какая-то зараза, а обычная простуда. Все похоже на ОРВИ. Просто этот вирус еще не исследован. У каждого – разные симптомы. У меня, например, только один день с субботы на воскресенье была температура 38, и один день – кашель, также болели глаза и уже 3 дня я не чувствую запаха. Один день болел желудок. Но это, как я думаю, у каждого организма – своя реакция на этот вирус. Когда все симптомы прошли, я даже готова была выйти на работу. Но пришли результаты тестов. И выяснилось, что у меня – коронавирус,
      – рассказала она.

      По словам женщины, после этого у нее начался панический страх и задышка.

      "Я теперь понимаю, почему люди умирают. Им, когда сообщают, что у них – коронавирус, они тут же начинают паниковать. Они думают, что их никто не вылечит. Просто нужно слушать свой организм. Я понимаю, что у меня – проблемы с сердцем, поэтому от паники испытывала нехватку воздуха. Все это прошло, когда я успокоилась", – посоветовала Славова.

      Также она считает, что следует меньше накручивать себя просмотрам сообщений в соцсетях и в СМИ в период болезни. Нужно просто прислушаться к своему организму.

      "Я на период болезни вышла из всех чатов и соцсетей. У меня была такая паника, что я даже скорую хотела вызывать. Но слава Богу, что я этого не сделала. Это лишняя нагрузка на мой организм. Я справилась сама с собой", – добавила депутат городского совета Мелитополя.

      По ее мнению, на самом деле больных коронавирусом в Украине может быть гораздо больше. Ведь не все проходят тесты, поэтому могут даже не догадываться, что у них – коронавирус. И заразиться может каждый.

      Заметим, что Ирина Славова строго придерживалась всех карантинных правил: всегда носила защитную маску и одной из первых стала носить перчатки. К сожалению, эти средства защиты не помогли избежать болезни.

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      Ирина Славова во время карантина / Фото: "РИА Мелитополь"

      К слову, ранее среди политиков коронавирусом в Запорожье заразились:

      Обратите внимание! В целом в Запорожской области подтвердили 22 случая заражения. В Украине 942 случая COVID-19, из которых 23 человека, к сожалению, умерли. В то же время 19 пациентов выздоровели.

      Симптоми коронавірусу
      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости политики Здоровье Новости Здоровье Новости Мелитополя Новости Запорожья Коронавирус в Украине
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