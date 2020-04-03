На Запоріжжі на коронавірус захворіла депутатка Славова: що відомо
У Мелітополі на Запоріжжі на коронавірус захворіла депутатка міської ради Ірина Славова. Зараз вона перебуває на домашньому лікуванні.
Про це сама політикиня написала у фейсбуці. Крім того, у коментарі "РІА Мелітополь" вона розповіла, що її захворювання на коронавірус підтвердив ПЛР-тест.
До теми У головного лікаря в Мелітополі виявили коронавірус: що відомо
Зараз депутатка перебуває в ізоляції на домашньому лікуванні. Її ж родину ізольовано. Також робили тести її чоловікові та донці, але коронавірус виявили лише у Ірини Славовової.
У жодному разі не бійтеся та не панікуйте. Це не якась зараза, а звичайна застуда. Все є схожим на ГРВІ. Просто цей вірус ще не досліджено. У кожного – різні симптоми. У мене, наприклад, тільки один день з суботи проти неділі була температура 38, і один день – кашель, також боліли очі та вже 3 дні я не відчуваю запаху. Один день болів шлунок. Але це, як я думаю, у кожного організму – своя реакція на цей вірус. Коли всі симптоми пройшли, я навіть готовою була вийти на роботу. Але прийшли результати тестів. І з'ясувалося, що у мене – коронавірус,
– розповіла вона.
За словами жінки, після цього в неї почався панічний страх і атака до задишки.
"Я тепер розумію, чому люди вмирають. Їм, коли повідомляють, що у них – коронавірус, вони тут же починають панікувати. Вони думають, що їх ніхто не вилікує. Просто потрібно слухати свій організм. Я розумію, що у мене – проблеми з серцем, тому від паніки відчувала брак повітря. Все це пройшло, коли я заспокоїлася", – порадила Славова.
Також вона вважає, що слід менше накручувати себе переглядами повідомлень в соцмережах і в ЗМІ в період хвороби. Потрібно просто прислухатися до свого організму.
"Я на період хвороби вийшла з усіх чатів і соцмереж. У мене була така паніка, що я навіть швидку хотіла викликати. Але слава Богу, що я цього не зробила. Це зайве навантаження на мій організм. Я впоралася сама з собою", – додала депутатка міської ради Мелітополя.
На її думку, насправді хворих на коронавірус в Україні може бути набагато більше. Адже не всі проходять тести, тому можуть навіть не здогадуватись, що в них – коронавірус. І заразитися може кожен.
Зауважимо, що Ірина Славова строго дотримувалася всіх карантинних правил: завжди носила захисну маску та однією з перших стала носити рукавички. На жаль, ці засоби захисту не допомогли уникнути хвороби.
До речі Карантин в Україні посилили: що нового
Ірина Славова під час карантина / Фото: "РІА Мелітополь"
До слова, раніше серед політиків на коронавірус у Запоріжжі заразилися:
- голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак,
- депутат цієї ж ради Геннадій Фукс.
Зверніть увагу! Загалом у Запорізькій області підтвердили 22 випадки зараження. В Україні 942 випадки COVID-19, з яких 23 людини, на жаль, померли. Водночас 19 пацієнтів одужали.
Читайте також
-
Громадські місця: що це і чого саме стосуються карантинні обмеженнясьогодні , 13:37
-
Закон про забезпечення додаткових соцгарантій через COVID-19 набув чинностісьогодні , 11:45
-
Венедіктова має можливість довести, що не є людиною Порошенка: ексклюзивне інтерв'ю з Рябошапкоюсьогодні , 11:04
-
Розумні інвестиції: як вкласти і заробляти на нерухомості в Батумісьогодні , 17:00
-
Підвищення інфляції, падіння ВВП та середньої заробітної плати: уряд погіршив прогнозисьогодні , 11:48
-
Венедіктова проводить нараду з Нефьодовим та керівником ДБР: деталісьогодні , 13:21