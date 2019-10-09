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      На Зеленского оказывают деструктивное влияние, – Данилюк

      61 Читати новину українською
      Александр Данилюк
      Александр Данилюк / 24 Канал

      Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что на президента Украины Владимира Зеленского оказывают деструктивное влияние определенные лица из его команды.

      Об этом экс-глава СНБО рассказал в интервью изданию LB.ua.

      Актуально: Это было безответственно, – Данилюк раскритиковал власть за формулу Штайнмайера

      Я считаю, что сейчас на него (Владимира Зеленского – 24 Канал) осуществляют деструктивное влияние определенные люди. Команда, скажем так, ведет его немного не туда. Я думаю, что выводы будут сделаны, и это усилит позиции президента в будущем,
      – рассказал он.

      В то же время конкретных имен Данилюк не назвал, а лишь добавил, что он сейчас не является частью команды Зеленского, "альтернативных предложений" не рассматривает и вообще закрыт для таких предложений.

      Относительно того, предлагали ли Данилюку место посла Великобритании или США, он ответил утвердительно, однако добавил, что сам никогда такие предложения не рассматривал, отметив, что позиция посла США, одна из самых стратегически важных.

      Отметим, бывший секретарь СНБО заверил, что уволился с должности по личной инициативе. Он решил покинуть пост, поскольку "не хотел участвовать в подковерных играх некоторых персонажей".

      Одной из причин своей отставки Данилюк называет именно события вокруг "Приватбанка" и возможной отмене его национализации. Заявление Данилюк написал 27 сентября, а уже 30 сентября Владимир Зеленский подписал указ об отставке.

      Что известно об отставке Данилюка?27 сентября Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Тогда президент как раз находился с официальным визитом в США, поэтому рассмотрение заявления было перенесено на время, когда президент вернется.

      30 сентября Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский рассмотрел заявление и подписал указ об отставке Данилюка. Должность Данилюка заменил Алексей Данилов.

      blog_ava
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      8 октября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Александр Данилюк
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