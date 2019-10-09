На Зеленського чинять деструктивний вплив, – Данилюк

Колишній голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що на президента України Володимира Зеленського чинять деструктивний вплив певні особи з його команди.

Про це ексочільник РНБО розповів в інтерв'ю виданню LB.ua.

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Я вважаю, що зараз на нього (Володимира Зеленського, – 24 Канал) є деструктивний вплив певних людей. Команда, скажімо так, веде його трохи не туди. Я думаю, що висновки будуть зроблені, і це посилить позицію президента в майбутньому,

– розповів він.

Водночас конкретних імен Данилюк не назвав, а лише додав, що він зараз не є частиною команди Зеленського, "альтернативних пропозицій" не розглядає та й взагалі закритий для таких пропозицій.

Щодо того, чи пропонували Данилюку місце посла Великої Британії чи США, він відповів ствердо, однак додав, що сам ніколи такі пропозиції не розглядав, наголосивши, що позиція посла США, одна з найбільш стратегічно важливих.

Зазначимо, колишній секретар РНБО запевнив що звільнився з посади за особистою ініціативою. Він вирішив покинути посаду, позаяк "не мав бажання брати участі у підкилимних іграх деяких персонажів".

Однією із причин своєї відставки Данилюк називає саме події навколо "Приватбанку" і можливе скасування його націоналізації . Заяву Данилюк написав 27 вересня, а вже 30 вересня Володимир Зеленський підписав указ про відставку.

Що відомо про відставку Данилюка?27 вересня Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Тоді президент саме перебував з офіційним візитом у США, тому розгляд заяви був перенесений на час, коли президент повернеться.



30 вересня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський розглянув заяву та підписав указ про відставку Данилюка. На посаді Данилюка замінив Олексій Данілов.