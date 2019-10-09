06:12
9 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін на небі. Хто отруїв Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:34, 8 жовтня
      Вєсті.UA: Джим Керрі в команді Порошенка. Український Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:10, 8 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      На Зеленського чинять деструктивний вплив, – Данилюк

      334 Читать новость на русском
      Олександр Данилюк
      Олександр Данилюк / 24 Канал

      Колишній голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що на президента України Володимира Зеленського чинять деструктивний вплив певні особи з його команди.

      Про це ексочільник РНБО розповів в інтерв'ю виданню LB.ua.

      Актуально: Це було безвідповідально, – Данилюк розкритикував владу через формулу Штайнмаєра

      Я вважаю, що зараз на нього (Володимира Зеленського, – 24 Канал) є деструктивний вплив певних людей. Команда, скажімо так, веде його трохи не туди. Я думаю, що висновки будуть зроблені, і це посилить позицію президента в майбутньому,
      – розповів він.

      Водночас конкретних імен Данилюк не назвав, а лише додав, що він зараз не є частиною команди Зеленського, "альтернативних пропозицій" не розглядає та й взагалі закритий для таких пропозицій.

      Щодо того, чи пропонували Данилюку місце посла Великої Британії чи США, він відповів ствердо, однак додав, що сам ніколи такі пропозиції не розглядав, наголосивши, що позиція посла США, одна з найбільш стратегічно важливих.

      Зазначимо, колишній секретар РНБО запевнив що звільнився з посади за особистою ініціативою. Він вирішив покинути посаду, позаяк "не мав бажання брати участі у підкилимних іграх деяких персонажів".

      Однією із причин своєї відставки Данилюк називає саме події навколо "Приватбанку" і можливе скасування його націоналізації. Заяву Данилюк написав 27 вересня, а вже 30 вересня Володимир Зеленський підписав указ про відставку.

      Що відомо про відставку Данилюка?27 вересня Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Тоді президент саме перебував з офіційним візитом у США, тому розгляд заяви був перенесений на час, коли президент повернеться.

      30 вересня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський розглянув заяву та підписав указ про відставку Данилюка. На посаді Данилюка замінив Олексій Данілов.

      blog_ava
      Найспекотніші фото plus-size моделі Victoria’s Secret Алі Тейт Катлер 18+
      8 жовтня
      1147
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      8 жовтня , 22:23 У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      Антон Голобородько 767
      Головні новини 8 жовтня: пільги та виплати для УБД не скасують, газова угода з Росією
      8 жовтня , 22:09 Головні новини 8 жовтня: пільги та виплати для УБД не скасують, газова угода з Росією
      Ірина Кошанська 1135
      Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      8 жовтня , 22:00 Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 385
      8 умов для виборів на Донбасі, які не перетворять їх на танець довкола пастки бойовиків
      8 жовтня , 21:01 8 умов для виборів на Донбасі, які не перетворять їх на танець довкола пастки бойовиків
      809
      Справа Пашинського: чому депутата судять за стрілянину, а не за корупційні оборудки
      8 жовтня , 19:00 Справа Пашинського: чому депутата судять за стрілянину, а не за корупційні оборудки
      Ірина Поліщук 2026
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук