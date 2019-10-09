На Земле может появиться диктатура идеальных людей-мутантов, – Яковина об экспериментах с ДНК

Как выяснило издание Bloomberg, дочь президента РФ Владимира Путина эндокринолог Мария Воронцова провела секретное совещание с ведущими российскими генетиками. Они обсуждали возможность начала экспериментов в области создания генно-модифицированных людей.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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Журналист отметил, что Воронцова всех выслушала, но окончательного решения не приняла. По мнению большинства специалистов, такое решение будет принимать лично Путин, который давно интересуется научными разработками в области генетики.



Воронцова Мария

"Как считает российский врач Ребриков, люди все равно придут к созданию мутантов. Вопрос лишь в том, кто это сделает первым, и как быстро эта технология станет общедоступной. По некоторым данным, такие опыты идут уже сейчас", – добавил он.

И вспомнил, что в 2018 году в Китае сообщалось о рождении девочек-близнецов Лулу и Наны. Их геном изменили таким образом, что у них появился врожденный иммунитет против вируса СПИДа. Но что еще интереснее, им, видимо, вживили ген, улучшающий когнитивные способности человека.

Проще говоря, Лулу и Нана, вероятно, будут намного умнее, чем обычные люди. Но такие опыты могут вылиться в сложную ситуацию, когда богатые родители смогут делать своих детей здоровее или красивее еще до рождения, считает Яковина.

Это грозит разделением людей на две очень разные расы, но уже не по цвету кожи. Я боюсь, что в этом случае на Земле появится злая диктатура идеальных людей-мутантов, которые будут относиться к другим как к грязным и неполноценным рабам,

– предположил журналист.

"Для большинства людей это звучит ужасно, но для Владимира Путина – просто отлично. Поэтому, я думаю, он даст зеленый свет исследованиям в этой области, чтобы приблизить появление полного ужаса и несправедливости, от которых будет стынуть кровь", – подытожил он.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" Ивана Яковины за 7 октября 2019 года