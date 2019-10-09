На Землі може з'явитись диктатура ідеальних людей-мутантів, – Яковина про експерименти з ДНК

Як з'ясувало видання Bloomberg, дочка президента РФ Володимира Путіна ендокринолог Марія Воронцова провела секретну нараду з провідними російськими генетиками. Вони обговорювали можливість початку експериментів в області створення генно-модифікованих людей.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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Журналіст зазначив, що Воронцова всіх вислухала, але остаточного рішення не прийняла. На думку більшості фахівців, таке рішення буде приймати особисто Путін, який давно цікавиться науковими розробками в області генетики.



Воронцова Марія

"Як вважає російський лікар Ребриков, люди все одно прийдуть до створення мутантів. Питання лише в тому, хто це зробить першим, і як швидко ця технологія стане загальнодоступною. За деякими даними, такі досліди йдуть вже зараз", – додав він.

Й пригадав, що у 2018 році в Китаї повідомлялося про народження дівчаток-близнят Лулу і Нани. Їх геном змінили таким чином, що у них з'явився вроджений імунітет проти вірусу СНІДу. Але що ще цікавіше, їм, мабуть, вживили ген, який поліпшує когнітивні здібності людини.

Простіше кажучи, Лулу і Нана, ймовірно, будуть набагато розумнішими, ніж звичайні люди. Та такі досліди можуть вилитися у складну ситуацію, коли багаті батьки зможуть робити своїх дітей здоровішими чи красивішими ще до народження, вважає Яковина.

Це загрожує поділом людей на дві дуже різні раси, але вже не за кольором шкіри. Я боюся, що в цьому випадку на Землі з'явиться зла диктатура ідеальних людей-мутантів, які будуть ставитися до інших як до брудних і неповноцінних рабів,

– припустив журналіст.

"Для більшості людей це звучить жахливо, але для Володимира Путіна – просто відмінно. Тому, я думаю, він дасть зелене світло дослідженням в цій області, щоб наблизити появу повного жаху і несправедливості, від яких холонутиме кров", – підсумував він.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" Івана Яковини за 7 жовтня 2019 року