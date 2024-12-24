Конкурс, как на руководителя НАБУ: как проходит перезапуск наблюдательных советов в вузах

Трансформировать систему образования в университетах и повысить эффективность обучения невозможно без фундаментальных изменений управленческих процессов. Нужно менять формат менеджмента в учебных заведениях. Именно поэтому один из треков трансформации – обновление наблюдательных советов.

Как наблюдательные советы работают сейчас

Сейчас в некоторых университетах работают наблюдательные советы, но они подчинены ректору. Поэтому они не имеют весомого влияния на процессы и не могут внедрять революционные изменения в учреждениях высшего образования. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Наша цель – сделать наблюдательный совет органом самоуправления с мощным голосом бизнеса. С одной стороны, это возможность для топ-менеджеров приобщиться к образовательным процессам и менять систему, учитывая вызовы и потребности в новой реальности.

С другой – университеты могут привлекать СЕО технологических компаний, экспертов ІТ-сферы или других направлений, которые могут сделать весомый вклад в развитие качественного высшего образования и интегрировать лучшие практики бизнеса в образовании. Такую практику внедряют в университетах многих стран. В частности, в США, Великобритании, Канаде и др.

Совместно с МОН начали внедрять изменения в полномочия и функционирование наблюдательных советов. Сейчас продолжается экспериментальный проект по развитию автономии высших учебных заведений. Обновленные наблюдательные советы будут работать в трех пилотных учреждениях высшего образования:

Запорожском национальном университете,

Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника,

Киевском авиационном институте.

В ЗНУ уже назначили обновленный наблюдательный совет, в который вошли предприниматели, ученые, журналисты. На очереди – Прикарпатский университет, а отбор в КАИ начнется в начале следующего года. Поэтому все желающие, которые соответствуют критериям, могут подать заявку.

Как происходит отбор членов наблюдательных советов

В пилотных учебных заведениях членов наблюдательных советов выберут по новой процедуре, которая по формату напоминает собеседования на должность руководителя НАБУ – все максимально прозрачно и открыто.

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В октябре был сформирован Комитет по отбору членов наблюдательных советов, в который вошли шесть независимых экспертов:

трое представителей иностранных организаций, которые сотрудничают с Украиной,

трое украинцев-номинантов от МОН.

В течение двух дней состоятся собеседования кандидатов с членами комитета. Это будет в формате open call, на которых потенциальные члены наблюдательных советов будут продвигать свое видение развития университета. На каждого будет 20 минут, включая собственную презентацию и вопросы от членов комитета. После завершения отбора записи интервью будут доступны на сайте МОН.

Важно, что во время презентации кандидат должен отметить, какие именно компетенции и экспертизу он может обеспечить в работе наблюдательного совета, – повышение качества образования или развития науки, финансовый контроль, стратегическое планирование, образовательные реформы, связь с бизнесом и тому подобное. А также должен рассказать, как именно будет способствовать улучшению работы университета.

Всего в наблюдательный совет Запорожского национального университета подались 20 кандидатов, а в Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника – 15. После завершения питчингов комитет отберет и предложит по 7 участников наблюдательного совета в университет. После этого Министерство образования и науки должно предоставить оффер кандидату и заключить контракт.

Почему нужно перезапускать наблюдательные советы

Самое важное, что образование интегрируется с бизнесом. Тесное сотрудничество образовательных учреждений с предпринимателями – эффективный путь к качественным изменениям в системе образования. Наблюдательный совет будет влиять на менеджмент университета: выбирать и увольнять ректоров, утверждать кандидатуры проректоров. А также не просто привлекать инвестиции от бизнеса, но и решать, как эффективно использовать эти средства, контролировать этот процесс.

Кроме этого, наблюдательные советы будут работать с украинским бизнесом, а в планах – и с международным. Все это будет способствовать развитию университета в соответствии с современными стандартами и потребностями образования и науки в Украине.