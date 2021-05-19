Так, пятерых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" переизбрали на срок до одного года. Этот вопрос рассматривали на заседании правительства.

Ранее Пять из шести членов наблюдательного совета "Нафтогаза" прекратили свои полномочия

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил наблюдательный совет за решение продолжить свою работу.

Председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд заявила, что члены разделяют общую цель защитить интересы "Нафтогаза" и обеспечить стабильность его деятельности.

Мы все пятеро готовы принять предложение о нашем переназначении на срок до 1 года на условиях наших предыдущих контрактов,

– сказала чиновница.

Споттисвуд отметила, что важно сохранить текущий состав правления, ведь они – "самая лучшая команда, которая когда-либо была в компании".

"Однако наблюдательный совет готов к предложению о назначении новых членов правления. Кандидаты будут рассматриваться в рамках надлежащего процесса и утверждаться", – добавила она.

Наблюдательный совет попросил у правительства надзор за "публичной коммуникацией" Витренко

Споттисвуд заявила, что совет готов сотрудничать с председателем правления Юрием Витренко. Отметили, что все должны придерживаться отличных стандартов корпоративного управления.

И напоследок: мы были бы очень благодарны за вашу поддержку в надзоре за работой назначенного председателя правления, особенно – его публичной коммуникацией,

– сказала глава совета.

При этом Споттисвуд не уточнила, какие именно заявления имела в виду.

Что этому предшествовало