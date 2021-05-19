Так, пятерых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" переизбрали на срок до одного года. Этот вопрос рассматривали на заседании правительства.
Ранее Пять из шести членов наблюдательного совета "Нафтогаза" прекратили свои полномочия
Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил наблюдательный совет за решение продолжить свою работу.
В наблюдательном совете
Председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд заявила, что члены разделяют общую цель защитить интересы "Нафтогаза" и обеспечить стабильность его деятельности.
Мы все пятеро готовы принять предложение о нашем переназначении на срок до 1 года на условиях наших предыдущих контрактов,
– сказала чиновница.
Споттисвуд отметила, что важно сохранить текущий состав правления, ведь они – "самая лучшая команда, которая когда-либо была в компании".
"Однако наблюдательный совет готов к предложению о назначении новых членов правления. Кандидаты будут рассматриваться в рамках надлежащего процесса и утверждаться", – добавила она.
Наблюдательный совет попросил у правительства надзор за "публичной коммуникацией" Витренко
Споттисвуд заявила, что совет готов сотрудничать с председателем правления Юрием Витренко. Отметили, что все должны придерживаться отличных стандартов корпоративного управления.
И напоследок: мы были бы очень благодарны за вашу поддержку в надзоре за работой назначенного председателя правления, особенно – его публичной коммуникацией,
– сказала глава совета.
При этом Споттисвуд не уточнила, какие именно заявления имела в виду.
Что этому предшествовало
- 28 апреля Кабмин назначил Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза", зато Андрея Коболева – уволили.
- Правительство признало работу "Нафтогаза" и наблюдательного совета неудовлетворительной из-за миллиардных убытков. В частности, в 2020 году они достигли 19 миллиардов гривен.
- Впоследствии члены Наблюдательного совета подали в отставку. Кабмин призвал их продолжить работать, пока не выберут новый состав. Однако там отказали и заявили о конфликте интересов.
- Уже 13 мая представители правительства и Офиса Президента вели переговоры с членами Наблюдательного совета и предлагали им подписать годовые контракты.