В наблюдательный совет Укроборонпрома вошел близкий соратник Медведчука

Президент Владимир Зеленский назначил Ростислава Шурму членом наблюдательного совета Укроборонпрома. Он является сыном Игоря Шурмы – близкого соратника кума президента России Виктора Медведчука.

Глава государства полностью обновил наблюдательный совет Государственного концерна "Укроборонпром". Соответствующее решение принял 21 мая.

Актуально Зеленский сменил состав наблюдательного совета Укроборонпрома: кто стал его новыми членами

Что известно об отце Ростислава Шурмы

Игорь Шурма – отец нового члена наблюдательного совета Укроборонпрома – в 2004 году был большим сторонником бывшего президента-беглеца Виктора Януковича. Политик и Виктор Медведчук были однопартийцами еще во времена членства в "Социал-демократической партии (Объединенной)". Первый даже заявлял, что хотел бы, чтобы Медведчук принял участие в выборах президента 2003 года.

В 2014 году Шурма вместе с Медведчуком стали народными депутатами от "Оппозиционного блока".

Шурма-старший был одним из парламентариев, подписавших представление на основе которого Конституционный Суд отменил статью о незаконном обогащении. Она обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходов членов их семей.

Кроме того, политик отказывался голосовать за признание России страной-агрессором, а так называемые группировки боевиков "ДНР" и "ЛНР" – террористическими организациями. Мол, в каждой среде "есть плохие люди".

Ростислава Шурму СМИ называют "засланным казачком" Медведчука.

Что известно об изменениях в Укроборонпроме

Шурма-младший на протяжении 2012 – 2019 годов работал гендиректором завода "Запорожсталь". 2019 он был кандидатом в народные депутаты от "Оппозиционного блока", однако в Раду не прошел.

Новыми членами наблюдательного совета предприятия, кроме Ростислава Шурмы, стали бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и Александр Носов.