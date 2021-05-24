Глава держави повністю оновив наглядову раду Державного концерну "Укроборонпром". Відповідне рішення він схвалив 21 травня.
Актуально Зеленський змінив склад наглядової ради Укроборонпрому: хто став її новими членами
Що відомо про батька Ростислава Шурми
Ігор Шурма – батько нового члена наглядової ради Укроборонпрому – 2004 року був великим прихильником колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Політик та Віктор Медведчук були однопартійцями ще за часів членства у "Соціал-демократичній партії (об'єднаній)". Перший навіть заявляв, що хотів би, аби Медведчук взяв участь у виборах президента 2003 року.
2014 року Шурма разом з Медведчуком стали народними депутатами від "Опозиційного блоку".
Шурма-старший був одним з парламентарів, які підписали подання на основі якого Конституційний Суд скасував статтю про незаконне збагачення. Вона зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
Крім того, політик відмовлявся голосувати за визнання Росії країною-агресором, а так звані угруповання бойовиків "ДНР" та "ЛНР" – терористичними організаціями. Мовляв, у кожному середовищі "є погані люди".
Ростислава Шурму ЗМІ називають "засланим козачком" Медведчука.
Що відомо про зміни в Укроборонпромі
Новими членами наглядової ради підприємства, крім Ростислава Шурми, стали колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов та Олександр Носов.