Глава держави повністю оновив наглядову раду Державного концерну "Укроборонпром". Відповідне рішення він схвалив 21 травня.

Актуально Зеленський змінив склад наглядової ради Укроборонпрому: хто став її новими членами

Що відомо про батька Ростислава Шурми

Ігор Шурма – батько нового члена наглядової ради Укроборонпрому – 2004 року був великим прихильником колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Політик та Віктор Медведчук були однопартійцями ще за часів членства у "Соціал-демократичній партії (об'єднаній)". Перший навіть заявляв, що хотів би, аби Медведчук взяв участь у виборах президента 2003 року.

2014 року Шурма разом з Медведчуком стали народними депутатами від "Опозиційного блоку".

Шурма-старший був одним з парламентарів, які підписали подання на основі якого Конституційний Суд скасував статтю про незаконне збагачення. Вона зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.

Крім того, політик відмовлявся голосувати за визнання Росії країною-агресором, а так звані угруповання бойовиків "ДНР" та "ЛНР" – терористичними організаціями. Мовляв, у кожному середовищі "є погані люди".

Ростислава Шурму ЗМІ називають "засланим козачком" Медведчука.

Зверніть увагу! Шурма-молодший впродовж 2012 – 2019 років працював гендиректором заводу "Запоріжсталь". 2019 він був кандидатом у народні депутати від "Опозиційного блоку", однак до Ради не пройшов.

Що відомо про зміни в Укроборонпромі

Новими членами наглядової ради підприємства, крім Ростислава Шурми, стали колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов та Олександр Носов.