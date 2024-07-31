Решение ВАКС: НАБУ должно проверить причастность Кудрицкого к выводу средств из "Укрэнерго"

Детективы НАБУ не проверяли причастность главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого к схеме по бесплатной поставке электроэнергии компании "Юнайтед Энерджи", ограничившись проверкой подчиненных главы. ВАКС обязал детективов открыть новое производство и проверить причастность главы "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление следственного судьи ВАКС. Как говорится в решении, истец обратился в ВАКС с заявлением о причастности Кудрицкого к формированию безнадежной задолженности НЭК "Укрэнерго".

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В судебном заявлении отмечается, что в ходе расследования было установлено, что НЭК "Укрэнерго" не приняло надлежащих мер, предусмотренных главой 1.7 раздела I правил рынка. В частности, не было вовремя присвоено ООО "Юнайтед Энерджи" статусов "Преддефолтный" и "Дефолтный" и не было направлено в АО "Ощадбанк" справку о просроченной задолженности компании за небалансы электроэнергии.

Это могло привести к накоплению значительных объемов отрицательных небалансов электроэнергии в "Юнайтед Энерджи" и увеличение их задолженности перед НЭК "Укрэнерго", которую так и не было погашено,

– отмечает издание.

НАБУ отказало истцу, отметив, что "по результатам рассмотрения заявления не выявлено обстоятельств, которые бы свидетельствовали о совершении уголовного преступления". Детектив НАБУ сообщил, что вопросы, затронутые в заявлении истца, уже расследуются по уголовному делу о злоупотреблении должностными лицами ЗАО "НЭК "Укрэнерго", которые нарушили правила рынка и не приняли меры по ООО "Юнайтед Энерджи", что привело к бесплатной поставке электроэнергии.

Постановление следственного судьи ВАКС / Фото РБК-Украина

В апреле 2024 года было объявлено подозрение начальнику Департамента администратора расчетов "Укрэнерго" Дмитрию Кондрашову, однако после проверки следствие не установило причастности к этому председателя правления НЭК.

Впрочем, судья отметила, что несмотря на заверения детектива о том, что НАБУ проверяло причастность Кудрицкого, и доказательств его причастности найдено не было, детектив не предоставил никакого подтверждения своих слов.

Из-за отсутствия этих подтверждений следственная судья постановила обязать уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в ЕРДР по заявлению истца об уголовном правонарушении.

Напомним, в марте 2024 года НАБУ и САП заявили о завершении следствия по делу о нанесении "Укрэнерго" 716 миллионов убытков. В расследовании фигурирует фирма "Юнайтед Энерджи", которая принадлежит партнеру Игоря Коломойского Михаилу Киперману.

В рамках дела были объявлены подозрения экс-директору департамента "Укрэнерго" Дмитрию Кондрашову, председателю правления "Банка Альянс" Юлии Фроловой, бизнес-партнеру Коломойского Михаилу Киперману и директору ООО "Юнайтед Энерджи" Андрею Короткевичу-Лещенко.