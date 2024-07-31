Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу слідчого судді ВАКС. Як йдеться у рішенні, позивач звернувся до ВАКС із заявою про причетність Кудрицького до формування безнадійної заборгованості для НЕК "Укренерго".

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У судовій заяві зазначається, що під час розслідування було встановлено, що НЕК "Укренерго" не вжило належних заходів, передбачених главою 1.7 розділу І правил ринку. Зокрема, не було вчасно присвоєно ТОВ "Юнайтед Енерджі" статусів "Переддефолтний" та "Дефолтний" та не було направлено до АТ "Ощадбанк" довідку про прострочену заборгованість компанії за небаланси електроенергії.

Це могло призвести до накопичення значних обсягів негативних небалансів електроенергії у "Юнайтед Енерджі" та збільшення їхньої заборгованості перед НЕК "Укренерго", яку так і не було погашено,

– зазначає видання.

НАБУ відмовило позивачу, зазначивши, що "за результатами розгляду заяви не виявлено обставин, які б свідчили про вчинення кримінального правопорушення". Детектив НАБУ повідомив, що питання, порушені у заяві позивача, вже розслідуються у кримінальній справі щодо зловживання службовими особами ПрАТ "НЕК "Укренерго", які порушили правила ринку і не вжили заходів щодо ТОВ "Юнайтед Енерджі", що призвело до безоплатного постачання електроенергії.

Ухвала слідчого судді ВАКС / Фото РБК-Україна

У квітні 2024 року було оголошено підозру начальнику Департаменту адміністратора розрахунків "Укренерго" Дмитру Кондрашову, проте після перевірки слідство не встановило причетності до цього голови правління НЕК.

Втім, суддя зазначила, що попри запевнення детектива про те, що НАБУ перевіряло причетність Кудрицького, і доказів його причетності знайдено не було, детектив не надав жодного підтвердження своїх слів.

Через відсутність цих підтверджень слідча суддя постановила зобов'язати уповноважену особу НАБУ внести відомості до ЄРДР за заявою позивача про кримінальне правопорушення.

Нагадаємо, у березні 2024 року НАБУ та САП заявили про завершення слідства у справі щодо завдання "Укренерго" 716 мільйонів збитків. У розслідуванні фігурує фірма "Юнайтед Енерджі", що належить партнеру Ігоря Коломойського Михайлу Кіперману.

У межах справи було оголошено підозри ексдиректору департаменту "Укренерго" Дмитру Кондрашову, голові правління "Банку Альянс" Юлії Фроловій, бізнес-партнеру Коломойського Михайлу Кіперману та директору ТОВ "Юнайтед Енерджі" Андрію Короткевичу-Лещенку.