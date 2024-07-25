Про це ідеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень. При цьому, адвокат Кудрицького вже подав скаргу до ВАКС на НАБУ за те, що вони не зареєстрували заяву про злочин, пов'язаний з головою правління "Укренерго".

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Про які можливі зловживання мова

У постанові йшлося про можливі кримінальні правопорушення, передбачені статтями 209, 364 та 368 Кримінального кодексу України, які стосуються зловживання владою та службовим становищем.

"Під час судового розгляду Скарги встановлено, що 01.07.2024 ОСОБА_6 на адресу НАБУ надіслано заяву про злочин від 28.06.2024, в якій заявником викладено обставини щодо можливого вчинення головою правління НЕК "Укренерго" ОСОБА_8 кримінальних правопорушень", – йдеться в ухвалі суду.

Суд розглянув скаргу та визнав, що НАБУ повинно було зареєструвати заяву, оскільки вона містила достатньо інформації про можливий злочин.

ВАКС частково задовольнив скаргу та зобов'язав НАБУ внести відомості про можливі злочини до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

При цьому, ухвала ВАКС може бути оскаржена під час апеляції.

Водночас НАБУ тепер розпочне розслідування щодо можливих кримінальних правопорушень, вчинених головою правління "Укренерго".

Довідково. Покарання за інкримінованими статтями передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років з конфіскацією майна.