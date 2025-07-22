Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко в разговоре с 24 Каналом рассказал, возможно ли остановить процесс разрушения НАБУ и САП, который был запущен. К слову, в Киеве, Львове, Днепре и Одессе вечером 22 июля проходят акции против принятия законопроекта по антикоррупционным институциям.

Важно Почему ликвидация независимости НАБУ и САП – это игра с огнем и как скандал может ударить по Украине

Помогут ли протесты повлиять на ситуацию с НАБУ и САП?

Жовтенко заметил, что нужно на экспертном уровне и общественной среды говорить вслух о ситуации, сложившейся по НАБУ и САП. Именно к этому будут прислушиваться западные партнеры, потому что главные инструменты влияния на этот процесс – в их руках.

Прежде всего у Европейского Союза, поскольку сейчас власть имеет амбиции начать переговоры по всем кластерам по вступления Украины в ЕС. Это тот рычаг влияния, который со стороны наших европейских союзников может реально изменить ситуацию,

– подчеркнул эксперт по международной безопасности.

Однако наши западные партнеры, по его мнению, больше ориентируются не на то, что говорит власть и как она это объясняет, а на голос гражданского общества. И в конце концов этот голос должен звучать. Это, подчеркнул он, не обязательно может быть протест, массовые собрания. Есть очень много способов выразить мнение так, чтобы на него обратили внимание наши западные партнеры.

Для нас ситуация рискованная, потому что связана непосредственно с началом переговорного процесса о будущем вступлении Украины в Европейский Союз.

Если раньше Украина должна была пройти этот этап вместе с Молдовой, то теперь в ЕС считают, что быстрее этот переговорный процесс они начнут именно с Молдовой, к которой меньше вопросов по внутренней политике и судебной реформе, чем к Украине,

– пояснил Жовтенко.

Ситуация с НАБУ и САП также не способствует тому, чтобы, Украина дала сигнал Евросоюзу, что нас не надо разделять с Молдовой. Важно, что сейчас ключевое внимание ЕС приковано, по его мнению, к реформам судебной системы, в частности, антикоррупционной, которые можно осуществлять даже во время войны.

Именно эти большие риски могут повлиять на ситуацию и заставить власть ветировать этот закон, чтобы хотя бы попытаться сделать хорошее выражение лица при плохой игре и сказать, что кто-то был не в курсе тех правок, которые были внесены,

– отметил Тарас Жовтенко.

Он добавил, что хоть такой вариант и выглядит абсолютно гротескно, однако это хотя бы какой-то выход из ситуации, сложившейся вокруг НАБУ и САП.

Напомним, что еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Марты Кос раскритиковала принятие законопроекта, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Она отметила, что "демонтаж ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, – это серьезный шаг назад".