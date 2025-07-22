Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко у розмові з 24 Каналом розповів, чи можливо зупинити процес руйнації НАБУ та САП, що був запущений. До слова, у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі ввечері 22 липня проходять акції проти ухвалення законопроєкту щодо антикорупційних інституцій.

Важливо Чому ліквідація незалежності НАБУ і САП – це гра з вогнем і як скандал може вдарити по Україні

Чи допоможуть протести вплинути на ситуацію із НАБУ та САП?

Жовтенко зауважив, що потрібно на експертному рівні та громадського середовища говорити вголос про ситуацію, що склалася щодо НАБУ та САП. Саме до цього будуть прислухатися західні партнери, тому що головні інструменти впливу на цей процес – у їхніх руках.

Насамперед у Європейського Союзу, оскільки зараз влада має амбіцію розпочати переговори по всіх кластерах щодо вступу України до ЄС. Це той важіль впливу, який з боку наших європейських союзників може реально змінити ситуацію,

– наголосив експерт з міжнародної безпеки.

Однак наші західні партнери, на його думку, більше орієнтуються не на те, що говорить влада і як вона це пояснює, а на голос громадянського суспільства. І зрештою цей голос має лунати. Це, підкреслив він, не обов'язково може бути протест, масові зібрання. Є дуже багато способів висловити думку так, щоб на неї звернули увагу наші західні партнери.

Для нас ситуація ризикована, тому що пов'язана безпосередньо з початком переговорного процесу про майбутній вступ України до Європейського Союзу.

Якщо раніше Україна мала пройти цей етап разом з Молдовою, то тепер у ЄС вважають, що швидше цей переговорний процес вони розпочнуть саме з Молдовою, до якої менше питань щодо внутрішньої політики та судової реформи, ніж до України,

– пояснив Жовтенко.

Ситуація з НАБУ та САП також не сприяє тому, щоб, Україна дала сигнал Євросоюзу, що нас не треба розділяти з Молдовою. Важливо, що зараз ключова увага ЄС прикута, на його думку, до реформ судової системи, зокрема, антикорупційної, які можна здійснювати навіть під час війни.

Саме ці великі ризики можуть вплинути на ситуацію і змусити владу ветувати цей закон, щоб хоча б спробувати зробити хороший вираз обличчя при поганій грі і сказати, що хтось був не в курсі тих правок, які були внесені,

– відзначив Тарас Жовтенко.

Він додав, що хоч такий варіант і виглядає абсолютно гротескно, проте це є хоча б якийсь вихід з ситуації, що склалася довкола НАБУ та САП.

Нагадаємо, що єврокомісарка з питань сусідства та розширення Марти Кос розкритикувала ухвалення законопроєкту, який фактично ліквідовує незалежність НАБУ і САП. Вона наголосила, що "демонтаж ключових гарантій, що захищають незалежність НАБУ, – це серйозний крок назад".