Об этом сообщили журналисты Bihus.Info со ссылкой на источники в фонде DEJURE.

Что известно о возможной причастности судей к коррупции?

По версии следствия, бывший народный депутат Максим Микитась и действующий парламентарий Вадим Столар могли организовать преступную схему, в рамках которой устанавливали контроль над чужим бизнесом, чтобы завладеть его активами и дорогой недвижимостью.

Для получения выгодных решений, как отмечается в материалах производства, фигуранты, в частности, могли подкупать судей.

Среди судей, которых, по данным следствия, может касаться это дело, называют председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Ларису Рогач и председателя Кассационного административного суда в составе ВС Игоря Дашутина.

Какова предыстория?

Еще в 2024 году журналисты Bihus.Info обращали внимание на возможные несоответствия в декларации Дашутина. В документе, поданном в НАПК, указывалось, что судья и его жена Анна не владеют собственным жильем или автомобилями, а пользуются имуществом своих родственников.

После публикации расследования на портале "Судебная власть Украины" заявили, что Дашутин считает обнародованную информацию недостоверной, а намеки на его недобросовестность – безосновательными. Судья также обратился в НАЗК с просьбой провести полную проверку его декларации в соответствии с законодательством.

Судебный процесс над Микитасем и Мудрой: что известно?

Бывшему народному депутату Максиму Микитасю 21 августа избрали меру пресечения. Его поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

Микитасю инкриминируют создание и руководство преступной организацией совместно с Вадимом Столаром, незаконное завладение имуществом предприятий с использованием поддельных документов, подготовку к присвоению чужого имущества и легализацию средств преступного происхождения для внесения залога за экс-министра Германа Галущенко.

Во время заседания прокурор САП озвучил фрагменты разговоров Ирины Мудрой с другими фигурантами, в частности с Микитасем. Из них следует, что экс-чиновница не могла получить информацию о ходе расследования и обсуждала смену и очистку телефонов.