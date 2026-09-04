НАБУ и САП разоблачают преступную организацию во главе с должностным лицом Офиса Генпрокурора

НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации. По предварительным данным, к ее деятельности может быть причастно должностное лицо Офиса Генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает НАБУ.

Что известно о преступной организации?

По данным правоохранительных органов, речь идет о масштабной схеме, которая могла сочетать незаконную деятельность мошеннических колл-центров с последующим сокрытием происхождения полученных средств и имущества.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства деятельности группы и роль каждого из ее участников. По предварительной информации, одним из направлений деятельности организации было обеспечение бесперебойной работы сети. Такие колл-центры могут использоваться для обмана граждан и завладения их средствами.

В то же время, по версии следствия, полученные в результате незаконной деятельности активы могли в дальнейшем легализовываться посредством различных финансовых и имущественных операций.

Особое внимание НАБУ и САП уделяют возможному вовлечению в схему должностного лица Офиса Генерального прокурора. Оно могло использовать свое служебное положение для обеспечения прикрытия незаконной деятельности.

В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия. Правоохранители должны установить полный круг лиц, которые могут быть причастны к деятельности организации, а также масштабы ее работы и сумму средств, полученных в результате возможных преступных схем.

Напомним, недавно НАБУ и САП в ходе спецоперации "Форрест Гамп" разоблачили преступную организацию, которая занималась легализацией незаконно полученных средств. По версии правоохранителей, с помощью этих схем фигуранты пытались легализовать около 150 миллионов гривен.

Среди участников организации были действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные чиновники Офиса Президента и руководители государственного банка.

Отдельно детективы заявили о попытке получить фактический контроль над банком, чтобы проводить через подконтрольные компании значительные суммы средств в обход финансового мониторинга. В материалах дела также фигурируют записи разговоров, на которых участники обсуждали финансовые операции и возможность внесения большой суммы наличных в качестве залога за одного из фигурантов.

По данным НАБУ, фигуранты также пытались влиять на работу антикоррупционных органов и общественных институтов. В частности, на записях обсуждалась возможность повлиять на результаты выборов в общественный совет контроля НАБУ.