Про це інформує НАБУ.

Що відомо про злочинну організацію?

За даними правоохоронців, йдеться про масштабну схему, яка могла поєднувати незаконну діяльність шахрайських кол-центрів із подальшим приховуванням походження отриманих коштів та майна.

Правоохоронці встановлюють усі обставини діяльності групи та роль кожного з її учасників. За попередньою інформацією, одним із напрямів діяльності організації було забезпечення безперешкодної роботи мережі. Такі кол-центри можуть використовуватися для обману громадян та заволодіння їхніми коштами.

Водночас, за версією слідства, отримані внаслідок незаконної діяльності активи могли надалі легалізовуватися через різні фінансові та майнові операції.

Окрему увагу НАБУ та САП приділяють можливому залученню до схеми посадовця Офісу Генерального прокурора. Він міг використовувати своє службове становище для забезпечення так званого "прикриття" незаконної діяльності.

Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Правоохоронці мають встановити повне коло осіб, які можуть бути причетними до діяльності організації, а також масштаби її роботи та суму коштів, отриманих унаслідок можливих злочинних схем.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП під час спецоперації "Форест Гамп" викрили злочинну організацію, яка займалася легалізацією незаконно отриманих коштів. За версією правоохоронців, через схеми фігуранти намагалися легалізувати близько 150 мільйонів гривень.

Серед учасників організації були чинний та колишній народні депутати, а також високопосадовці Офісу Президента та керівники державного банку.

Окремо детективи заявили про спробу отримати фактичний контроль над банком, щоб проводити через підконтрольні компанії значні суми коштів в обхід фінансового моніторингу. У матеріалах справи також фігурують записи розмов, на яких учасники обговорювали фінансові операції та можливість внесення великої суми готівки як застави за одного з фігурантів.

За даними НАБУ, фігуранти також намагалися впливати на роботу антикорупційних органів та громадських інституцій. Зокрема, на плівках обговорювали можливість вплинути на результати виборів до громадської ради контролю НАБУ.