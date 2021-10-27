НАБУ имеет более десятка заявлений о "зарплатах" в конвертах для нардепов, – Сытник

Артем Сытник заявив, что у НАБУ есть заявления, в которых говорится о получении народными депутатами денег "в конвертах". По его словам, таких документов более десятка.

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро сообщил в комментарии журналистам и представителям средств массовой информации.

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Он ответил на вопрос, реагирует ли НАБУ на сообщения в прессе по поводу получения народным депутатам так называемых доплат в конвертах.

Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений – более десятка,

– отметил Артем Сытник.

Директор добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.

Что известно о деньгах в конвертах для нардепов

О таких "поощрениях" для нардепов в ноябре 2019 года откровенно пообщались парламентарий Николай Тищенко и пранкер Джокер, который назвался собеседнику тогдашним генпрокурором Рябошапкой.

Шутник заметил, что однопартийцы Тищенко хотели писать заявление о том, как он раздает зарплату в парламенте, на что "слуга народа" лишь уточнил: а много ли их было? Кроме того, пранкер попросил Тищенко придумать что-то, чтобы лично не раздавать депутатские гонорары. Нардеп взамен попросил совета, как это сделать: "Скажи плиз, поменяю тактику".

Также о незаконных выплатах "слугам" вспоминала Анна Скороход, которую позже исключили из этой депутатской фракции. В частности, она назвала сумму, фигурировавшую в конвертах – 5 тысяч долларов.