НАБУ объявило подозрение депутату Камельчуку из-за недостоверного декларирования

Национальное антикоррупционное бюро сообщило действующему депутату от "Слуги народа" Юрию Камельчуку подозрение в недостоверном е-декларировании.

В НАБУ не уточнили фамилию нардепа, а в комментарии 24 каналу отметили, что не могут рассказать больше, чем уже сообщили. Однако источники подтвердили, что речь идет именно о Камельчуке.

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В чем подозревают Камельчука

Депутат не внес в декларацию сведения о квартире на Печерске (центральный район Киева), которую арендовал в течение двух лет – с октября 2019 года. Стоимость квартиры составляет более 3,6 миллиона гривен.

Кроме того, нардеп не указал данные о непогашенном кредите перед банком на сумму более 48,8 тысяч долларов.

Что угрожает нардепу

Нардепу объявили о подозрении по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит штраф от 51 до 68 тысяч гривен или общественные работы на срок от 150 до 240 часов или ограничение свободы сроком до 2 лет.

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