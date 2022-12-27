НАБУ объявило подозрение депутату Камельчуку из-за недостоверного декларирования
Источник:НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро сообщило действующему депутату от "Слуги народа" Юрию Камельчуку подозрение в недостоверном е-декларировании.
В НАБУ не уточнили фамилию нардепа, а в комментарии 24 каналу отметили, что не могут рассказать больше, чем уже сообщили. Однако источники подтвердили, что речь идет именно о Камельчуке.
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В чем подозревают Камельчука
Депутат не внес в декларацию сведения о квартире на Печерске (центральный район Киева), которую арендовал в течение двух лет – с октября 2019 года. Стоимость квартиры составляет более 3,6 миллиона гривен.
Кроме того, нардеп не указал данные о непогашенном кредите перед банком на сумму более 48,8 тысяч долларов.
Что угрожает нардепу
Нардепу объявили о подозрении по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит штраф от 51 до 68 тысяч гривен или общественные работы на срок от 150 до 240 часов или ограничение свободы сроком до 2 лет.
Коротко о "дырах в декларации" депутата
- Детективы начали расследование на основании заключения НАПК.
- Агентство по предотвращению коррупции обнаружило у нардепа от "Слуги народа" Юрия Камельчука не задекларированную квартиру площадью 63 метра квадратных в Киеве.
- Он также не указал в декларации 3 частных компании: "Бизнесфорум системс", "Бизнесфорум" и "Бизнесфорум групп".
- Кроме того, по данным агентства, он не указал финансовых обязательств перед "Приватбанком".
- В интервью 24 каналу Камельчук объяснял, что не брал кредит, это его, казалось бы, обманули недобросовестные брокеры. И квартиры у него тоже, как заверил сам депутат, нет.
- А что касается "дыр" в декларации, то это технические ошибки при заполнении декларации.